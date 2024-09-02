Штеффен Котре, депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), прокомментировал успешные результаты своей партии на выборах. Он заявил, что АдГ намерена положить конец разрушительной политике правящей коалиции, которая, по мнению депутата, ведёт к упадку процветания Германии.

АдГ одержала победу на выборах в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге). В Саксонии АдГ заняла вторую позицию, завоевав 40 из 120 мандатов. Котре подчеркнул, что АдГ — единственная партия, которая действует в интересах граждан Германии. В числе приоритетных направлений ее деятельности: защита национальных интересов, обеспечение внутренней безопасности, контроль миграции, защита границ и забота о социальном благополучии.

По мнению депутата, правящая коалиция "Светофор" игнорирует волю народа и наносит ущерб Германии, распределяя финансовые ресурсы по всему миру, вместо того чтобы заботиться о своих гражданах.

Котре не видит желания со стороны "старых" партий, в особенности Христианско-демократического союза (ХДС), пересмотреть свою политику, которая, по его мнению, противоречит интересам народа. Он полагает, что избиратели своим голосованием выразили волю к участию АдГ в региональных правительствах.

Котре также считает, что итоги выборов окажут влияние на федеральные выборы, которые состоятся в следующем году. Он уверен, что граждане видят, что, несмотря на клевету, АдГ добивается успеха и может стать ведущей политической силой.

Котре полагает, что "Светофор" продолжит свою разрушительную политику и потратит ещё год на нанесение ущерба Германии.

Недавно стало известно, что "Альтернатива для Германии" впервые одержала победу на выборах в земельный парламент Тюрингии, получив 30,5% голосов. В Саксонии партия набрала 30% голосов, обогнав ХДС, который получил 31,5%. Сопредседатель АдГ Алиса Вейдель назвала результаты выборов значительным успехом.

Фото: From Wikimedia Commons/ Gary Todd (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)