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Футболист Самородов перешел в
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  • Опубликована сегодня в 16:08

Футболист из Казахстана перешел в "Ахмат"

Футболист Самородов перешел в "Ахмат"

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал соглашение с нападающим сборной Казахстана Максимом Самородовым.

Контракт рассчитан на 4 года.

22-летний футболист ранее играл в "Актобе". Там он провел всю свою футбольную профессиональную карьеру, сообщили в Telegram-канале клуба Российской Премьер-Лиги.

Всего Самородов сыграл 120 матчей и забил 24 мяча. На его счету 17 матчей и три гола за сборную Казахстана, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что полузащитник Иван Олейников перешел из "Ахмата" в ФК "Крылья Советов".

Фото: commons. wikimedia.org/Jrnicolas (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

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