Футболист из Казахстана перешел в "Ахмат"

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал соглашение с нападающим сборной Казахстана Максимом Самородовым.

Контракт рассчитан на 4 года.



22-летний футболист ранее играл в "Актобе". Там он провел всю свою футбольную профессиональную карьеру, сообщили в Telegram-канале клуба Российской Премьер-Лиги.



Всего Самородов сыграл 120 матчей и забил 24 мяча. На его счету 17 матчей и три гола за сборную Казахстана, пишет РИА Новости.



Ранее стало известно, что полузащитник Иван Олейников перешел из "Ахмата" в ФК "Крылья Советов".



Фото: commons. wikimedia.org/Jrnicolas (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).