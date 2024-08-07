Футболист из Казахстана перешел в "Ахмат"

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал соглашение с нападающим сборной Казахстана Максимом Самородовым.
Контракт рассчитан на 4 года.
22-летний футболист ранее играл в "Актобе". Там он провел всю свою футбольную профессиональную карьеру, сообщили в Telegram-канале клуба Российской Премьер-Лиги.
Всего Самородов сыграл 120 матчей и забил 24 мяча. На его счету 17 матчей и три гола за сборную Казахстана, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что полузащитник Иван Олейников перешел из "Ахмата" в ФК "Крылья Советов".
Фото: commons. wikimedia.org/Jrnicolas (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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