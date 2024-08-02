Сенатора Савельева задержали по подозрению в организации убийства

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подозревает сенатора Дмитрия Савельева в организации убийства.
Его причастность была установлена.
Из-за этого Краснов обратился в Совет Федерации нашей страны и попросил снять с сенатора неприкосновенность, пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.
Через некоторое время эта информация была подтверждена официальным представителем Генпрокуратуры Андреем Ивановым.
Задержали Савельева сегодня, 2 августа, прямо на выходе из зала заседаий СФ. Сотрудники правоохранительных органов увезли его, чтобы провести следственные мероприятия.
Напомним, что ранее Дмитрий Савельев был депутатом шестого созыва Государственной Думы РФ, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
Фото: flickr. com/Commander, U. S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Flee
Цены на зерновые в мире снизились в июле на фоне уменьшения экспортных цен
В июле мировые цены на зерновые снизились на фоне уменьшения экспортных цен. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс цен на зерновые упал на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
В Минобороны Армении подтвердили получение консультаций от США
Министерство обороны Армении подтвердило получение консультативной помощи от США и других международных партнеров в рамках проводимой реформы вооруженных сил. Представитель ведомства отметил, что эта поддержка может быть как краткосрочной, так и долгосрочной.
Одобрен закон о выплате до 10 тыс. рублей из остатка средств маткапитала
На заседании Совета Федерации был одобрен закон, который позволяет семьям воспользоваться оставшимися средствами материнского капитала в размере до 10 тысяч рублей.
Сенатор Савельев может быть лишен неприкосновенности по представлению Генпрокурора
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с просьбой о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева.