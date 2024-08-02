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Генпрокурор Краснов подозревает сенатора Савельева в организации убийства
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  • Опубликована сегодня в 15:25

Сенатора Савельева задержали по подозрению в организации убийства

Генпрокурор Краснов подозревает сенатора Савельева в организации убийства

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подозревает сенатора Дмитрия Савельева в организации убийства.

Его причастность была установлена.

Из-за этого Краснов обратился в Совет Федерации нашей страны и попросил снять с сенатора неприкосновенность, пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

Через некоторое время эта информация была подтверждена официальным представителем Генпрокуратуры Андреем Ивановым.

Задержали Савельева сегодня, 2 августа, прямо на выходе из зала заседаий СФ. Сотрудники правоохранительных органов увезли его, чтобы провести следственные мероприятия.

Напомним, что ранее Дмитрий Савельев был депутатом шестого созыва Государственной Думы РФ, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Фото: flickr. com/Commander, U. S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Flee

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