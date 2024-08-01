В Киеве может появиться памятник Рейгану

В Киеве может появиться памятник Роналду Рейгану — экс-президенту США, который считал СССР империей зла.



Петиция об установлении монумента набрала необходимое количество голосов и теперь должна быть рассмотрена властями, пишет "Страна".



Памятник может быть установлен на месте одного из снесенных советских.

"Рейган известен своей непоколебимой борьбой против советского тоталитаризма и коммунизма. Его усилия сыграли ключевую роль в завершении холодной войны и… способствовали обретению Украиной независимости в 1991 году", — говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте горсовета Киева.