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  • Опубликована сегодня в 16:43

В Киеве может появиться памятник Рейгану

"Страна": в Киеве рассмотрят петицию об установке монумента Рональду Рейгану

В Киеве может появиться памятник Роналду Рейгану — экс-президенту США, который считал СССР империей зла.

Петиция об установлении монумента набрала необходимое количество голосов и теперь должна быть рассмотрена властями, пишет "Страна".

Памятник может быть установлен на месте одного из снесенных советских.

"Рейган известен своей непоколебимой борьбой против советского тоталитаризма и коммунизма. Его усилия сыграли ключевую роль в завершении холодной войны и… способствовали обретению Украиной независимости в 1991 году", — говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте горсовета Киева.

Петиция набрала шесть тысяч подписей, теперь осталось получить одобрение властей. В Киеве есть улица экс-сенатора Джона Маккейна, ранее она носила имя советского подпольщика Ивана Кудри.

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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