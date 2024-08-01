В Киеве может появиться памятник Рейгану

В Киеве может появиться памятник Роналду Рейгану — экс-президенту США, который считал СССР империей зла.
Петиция об установлении монумента набрала необходимое количество голосов и теперь должна быть рассмотрена властями, пишет "Страна".
Памятник может быть установлен на месте одного из снесенных советских.
"Рейган известен своей непоколебимой борьбой против советского тоталитаризма и коммунизма. Его усилия сыграли ключевую роль в завершении холодной войны и… способствовали обретению Украиной независимости в 1991 году", — говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте горсовета Киева.
Петиция набрала шесть тысяч подписей, теперь осталось получить одобрение властей. В Киеве есть улица экс-сенатора , ранее она носила имя советского подпольщика Ивана Кудри.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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