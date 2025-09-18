Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by KensukeKobayashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Опубликована сегодня в 12:18

Когда хозяин не спортсмен: эти породы собак обожают ленивый образ жизни

Зооинженер назвала самые ленивые породы собак, которые подойдут малоактивным хозяевам

Почти все декоративные породы собак — не любители долгих уличных прогулок. Такое мнение выразила в интервью NewsInfo зоотехник по специализации кинология Наталья Базаркина.

Уютный вечер на диване, перед телевизором, вместо уличной прогулки с хозяевами с удовольствием разделят питомцы декоративных пород, утверждает зооинженер.

"Чихуахуа, той-терьеры не очень любят гулять, левретки тоже, им тоже бы дома поваляться, мопсы к длительным прогулкам не очень, пекинесы тоже не очень любят. Походят, но им не хочется мочить лапы", — говорит кинолог.

Среди "ленивцев" есть и представители более крупных пород собак, объясняет Базаркина.

"Можно было бы отнести еще и догов. Они гладкошёрстные, долго гулять не могут, холодно. Чуть побегать по участку и домой. Некоторые виды пород отнести из молоссов. Их обычно раскармливают, и они становятся ленивее. Бульмастифы, мастифы. Они тоже не любители, им бы поесть, да поспать", — дала характеристику четвероногим питомцам зоотехник.

При выборе пушистого друга, напомнила эксперт, важно как раз учитывать особенности представителя конкретной породы, чтобы потом не было разочарований — когда хозяин и пёс не сошлись характерами.

"Я всегда людям говорю, прежде чем придти за собакой, думайте, для чего она вам — компаньон, для длительной прогулки вместе с хозяином, либо валяться на диване на подушечке, либо охранная собака, либо спорт", — дала совет специалист.

