Права категории B — это больше, чем вы думали: этот транспорт включен автоматически

Многие автолюбители в России имеют права исключительно категории "B", которая позволяет управлять легковым автомобилем. Однако нередко возникает вопрос: можно ли с такими правами садиться за руль мопеда или другого маломощного транспортного средства? На этот счёт инспектор ГИБДД дал подробные разъяснения.

Какой категории требуют мопеды

Для начала важно понимать, что мопед — это транспортное средство с объёмом двигателя до 50 кубических сантиметров и скоростью не выше 50 км/ч. Согласно действующему законодательству, для управления им требуется категория "М".

"Категория "М" предоставляется автоматически, если водитель сдал на права категории "B"", — пояснил инспектор ГИБДД Андрей Соколов.

Это значит, что большинству водителей не нужно проходить дополнительное обучение или сдавать отдельный экзамен.

Категория "М" открывается автоматически

Ранее для управления мопедом требовалось отдельно открывать категорию "М". Теперь, по словам автоинспекторов, процедура упростилась. При получении или замене водительского удостоверения категория "М" открывается автоматически, вместе с подкатегорией "B1", которая разрешает управлять квадроциклами и трициклами.

Таким образом, если в ваших правах указана категория "B", вы можете без ограничений передвигаться на мопеде или лёгком скутере, даже если в документе не прописана отдельная "М".

Однако стоит помнить: права старого образца, выданные до 2013 года, могли не содержать этой отметки. Поэтому при их замене новые категории будут добавлены автоматически.

Практика вождения: почему осторожность важнее формальностей

Хотя формально водитель с категорией "B" имеет право управлять мопедом, на практике это требует адаптации. Мопед — не автомобиль: он легче, менее устойчив, и ошибки управления могут стоить дороже.

Многие автолюбители недооценивают специфику езды на двухколёсном транспорте. Перестроения, маневры и торможение требуют другого баланса и координации. Поэтому, даже если права позволяют, не стоит садиться на мопед без базовой практики.

Рекомендуется пройти короткий курс обучения в мотошколе или хотя бы несколько часов практики под руководством опытного водителя. Это поможет избежать ошибок, особенно на городских дорогах.

Какие ещё возможности даёт категория "B"

Инспектор также напомнил, что права категории "B" открывают доступ не только к легковым автомобилям, но и к ряду других транспортных средств.

Лёгкие грузовики - автомобили с разрешённой максимальной массой до 3,5 тонн (включая популярные модели типа "Газели").

Микроавтобусы и минивэны - транспорт, в котором количество посадочных мест (вместе с водителем) не превышает 8 .

Автопоезда - автомобили с прицепом, если масса последнего не превышает 750 кг.

"Водитель категории "B" может управлять автомобилем с лёгким прицепом, если его снаряжённая масса не превышает 750 килограммов", — уточнил Андрей Соколов.

Если же прицеп тяжелее, потребуется подкатегория "BE" и дополнительное обучение.

Ограничения для водителей с правами на "автомат"

Есть важный нюанс, о котором часто забывают. Если водитель сдавал экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач, в удостоверении делается отметка, ограничивающая право управления транспортом с механикой.

Это значит, что даже при наличии категории "B" водителю нельзя садиться за руль автомобиля с "механикой" без повторной сдачи экзамена. То же самое касается квадроциклов и других ТС, где управление требует иной техники.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: водитель с категорией "B" садится на мопед, не имея опыта езды на двухколёсном транспорте.

Последствие: повышенный риск аварии или падения.

Альтернатива: пройти короткий курс практики перед поездкой.

Ошибка: использование тяжёлого прицепа без подкатегории "BE".

Последствие: штраф и запрет на эксплуатацию ТС.

Альтернатива: оформить категорию "BE" через автошколу.

Ошибка: игнорирование отметки "AT" (автоматическая трансмиссия) в правах.

Последствие: нарушение условий допуска к управлению ТС.

Альтернатива: пересдать экзамен на механику.

Таблица "Возможности категории B"

Вид транспорта Условия управления Требуемая категория Легковой автомобиль До 3,5 тонн, до 8 мест B Мопед, скутер (до 50 см³) Категория B автоматически открывает M B/M Квадроцикл, трицикл Подкатегория открыта автоматически B1 Автомобиль с прицепом Прицеп до 750 кг B Тяжёлый автопоезд Прицеп более 750 кг BE

Часто задаваемые вопросы

1. Нужно ли отдельно открывать категорию "М", если у меня уже есть "B"?

Нет, категория "М" открывается автоматически при получении водительских прав категории "B".

2. Могу ли я ездить на мопеде, если у меня старые права?

Если права выданы до 2013 года, стоит заменить их на новые — там категория "М" будет указана по умолчанию.

3. Нужна ли страховка для мопеда?

Да, для любого транспортного средства, участвующего в дорожном движении, требуется ОСАГО.

4. Можно ли возить пассажира на мопеде с категорией "B"?

Да, если конструкция мопеда это предусматривает, и водитель имеет действующую категорию "M" (в том числе автоматически открытую).

Мифы и правда

Миф: с категорией "B" нельзя управлять мопедом.

Правда: можно — категория "M" открыта автоматически.

Миф: для мопеда не нужна страховка.

Правда: нужна, иначе штраф 800 рублей.

Миф: мопеды не требуют регистрации.

Правда: современные модели обязаны быть поставлены на учёт в ГИБДД.

А что если мопед мощнее 50 кубов?

В этом случае категория "М" уже не подходит. Для управления такими моделями потребуется категория "A1" или "A", в зависимости от мощности двигателя. Поэтому при покупке важно уточнять характеристики техники и проверять, соответствует ли она ограничениям по объёму.