Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лось в туманном лесу
Лось в туманном лесу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:20

Опасный сезон в Подмосковье: почему дорога внезапно превращается в ловушку

Минтранс Подмосковья предупредил водителей об опасности лосей на дорогах в брачный сезон

В конце лета на дорогах Подмосковья начинается период, когда водителям стоит быть особенно внимательными. Причина в том, что у лосей наступает брачный сезон — животные становятся более активными и часто выходят к трассам. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона предупреждает: игнорирование этих рисков может обернуться серьезными ДТП.

Когда опасность особенно велика

С конца августа и до начала октября лоси начинают активно перемещаться в поисках партнера. В этот период звери нередко пересекают дороги, что создает угрозу для автомобилистов. Особенно высок риск вечером и ночью. В это время животные чувствуют себя свободнее и выходят на открытые участки, в том числе на проезжую часть.

Эксперты подчеркивают, что опасные ситуации чаще всего возникают на трассах, проходящих вдоль лесных массивов. Даже при отсутствии предупреждающих знаков стоит помнить о вероятности неожиданной встречи с лосем.

Советы для автомобилистов

Минтранс Подмосковья настоятельно рекомендует водителям снижать скорость и быть максимально внимательными, если путь пролегает через лесные зоны.

"В конце августа у лосей начался брачный период, который продлится до начала октября — в это время животные могут чаще выходить на дороги", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Основные рекомендации для тех, кто едет по потенциально опасным маршрутам:

  1. не превышать допустимую скорость, особенно на участках без освещения.

  2. в темное время суток использовать дальний свет фар, если на дороге нет встречного транспорта.

  3. быть готовым к резкому появлению животного из-за деревьев или кустов.

Как действовать при встрече с лосем

Если лось оказался у обочины или вышел на дорогу, важно не поддаваться панике.

• Первое, что нужно сделать — снизить скорость или полностью остановиться.
• Резкие маневры и громкий звуковой сигнал использовать нельзя: животное может испугаться и броситься прямо под машину.
• Лучше включить аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других водителей, и подождать, пока зверь спокойно уйдет.

Такая осторожность поможет снизить риск столкновения и сохранить жизнь как животному, так и людям.

Что делать при ДТП с животным

Иногда избежать аварии не удается. В этом случае порядок действий следующий:

  1. остановить автомобиль и включить аварийку.

  2. выставить знак аварийной остановки.

  3. сообщить о происшествии по номеру 112 и ждать сотрудников полиции или дорожных служб.

Это не только требование закона, но и вопрос безопасности: поврежденный автомобиль может представлять угрозу для других участников движения.

Почему встречи с лосями так опасны

Лось — крупное животное, вес взрослого самца может превышать 500 килограммов. Столкновение с ним даже на небольшой скорости может привести к тяжелым последствиям. Удар часто приходится на уровень лобового стекла, что делает такие аварии особенно опасными для водителей и пассажиров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автомеханики напомнили, как правильно проверять уровень масла в двигателе сегодня в 1:59

Незаметная ошибка с маслом убивает мотор быстрее перегрева: как этого не допустить

Простая привычка может спасти двигатель от поломки и продлить срок его службы. Но для этого важно учитывать несколько нюансов, о которых знают не все.

Читать полностью » Volkswagen выпустит последний бензиновый Golf с пятицилиндровым мотором в 2027 году сегодня в 1:29

Пятицилиндровый Golf возвращает азарт: характеристики раскрыты — и они впечатляют

Volkswagen готовит последний бензиновый Golf с пятицилиндровым мотором от Audi RS3 — быстрый, мощный и соответствующий Евро-7.

Читать полностью » Porsche остановила приём заказов на Cayman и Boxster сегодня в 0:54

Октябрь может стать роковым месяцем для Porsche — легенды уходят с конвейера

Porsche сворачивает выпуск легендарных спорткаров. Поклонники Cayman и Boxster могут рассчитывать только на складские остатки — новых машин больше не будет.

Читать полностью » Автопроизводители: частые остановки с системой сегодня в 0:26

Включил "старт-стоп" в пробке — и пожалел: вот к чему это приводит

Система "старт-стоп" снижает расход топлива и выбросы, но стоит ли доверять ей всегда? Разбираем плюсы, минусы и ситуации, когда её лучше отключить.

Читать полностью » Холостой ход в пробках повреждает мотор: утверждают специалисты вчера в 23:27

Секреты холостого хода: как безобидный режим превращается в врага двигателя

Стоите в пробках? Узнайте, как холостой ход вредит двигателю и что делать, чтобы продлить его жизнь без лишних ремонтов.

Читать полностью » Дистанция в две секунды снижает риск столкновений — МВД России вчера в 23:18

За что на самом деле держат дистанцию на трассе — неожиданный секрет бывалых

Правило "двух секунд" — простой и проверенный способ держать безопасную дистанцию на трассе. Узнайте, как правильно рассчитывать расстояние и почему это важно для вашей безопасности.

Читать полностью » ВТБ Авто: более половины россиян считают будущее за электромобилями вчера в 23:17

Что ценят в старых машинах и какие фишки ждут от новых: результаты опроса россиян

Более половины россиян уже готовы пересесть на электрокары, но треть считают технологию преждевременной. А вот ИИ в машинах поддержали 76% опрошенных.

Читать полностью » Выезд с обочины требует уступить дорогу, согласно ПДД вчера в 22:59

Кто на самом деле уступает дорогу при выезде с обочины — неожиданный расклад

Инспектор ГАИ объясняет, кто обязан уступать дорогу при выезде с обочины и как правильно выполнять этот маневр. Узнайте важные нюансы остановки и выезда на дорогу в разных ситуациях.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Лучшее время для поездки на Камчатку: сезонные особенности
Еда

Как приготовить морковно-сметанный торт по рецепту кулинарных экспертов
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Энистон объяснила, почему никогда не посещала Met Gala
Садоводство

3 факта огородной революции: забудьте про лопату ради богатого урожая
Красота и здоровье

Врач Ханмирзоева: гормональный имплант признан наиболее эффективным средством контрацепции
Еда

Рецепт жареных грибов с сыром: ингредиенты и шаги
Дом

Подборка комнатных растений, которые подойдут начинающим
Садоводство

Вероника Теген: удаление бутонов помогает перцу быстрее созреть
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet