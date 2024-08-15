Найден способ добывать бесценные ресурсы прямо на Луне

Учёные из Немецкого аэрокосмического центра занимаются разработкой технологии для добычи и концентрации полезных ископаемых на Луне, что позволит лунным базам получать необходимые ресурсы прямо на месте, без доставки с Земли, сообщает Phys.org.
Одним из ключевых ресурсов на Луне является минерал ильменит, который содержит железо, титан и кислород, и может быть использован для производства воды, кислорода и других важных материалов. Однако ильменит распределен неравномерно по поверхности Луны, что усложняет его добычу. Для решения этой проблемы учёные разрабатывают систему концентрации и извлечения ильменита, включающую гравитационную, магнитную и электростатическую сепарацию.
Проведенные эксперименты с лунным грунтом-симулятором показали, что разработанная система эффективно справляется с задачей извлечения и концентрации ильменита.
Фото: pixnio.com/Jon Sullivan
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