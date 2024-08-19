Революция на Луне: Китай создает магнитную установку для решения энергетического кризиса Земли

Китай предложил создать на Луне магнитную установку для доставки ресурсов на Землю

Китайские ученые предложили построить на Луне магнитную пусковую установку для экономичной доставки добытых на спутнике ресурсов на Землю. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

По данным журналистов, установка также станет частью российско-китайской лунной станции. Основной целью пусковой установки будет добыча Гелия-3, что может помочь в решении энергетического кризиса на Земле.

Планируется, что система будет использовать 50-метровый вращающийся рычаг и высокотемпературный сверхпроводящий двигатель для запуска капсул с ресурсами.

"Благодаря тому, что установка будет работать исключительно на электричестве и не потребует топлива, она будет компактной и легкой в реализации", — отмечают специалисты.

Фото: commons.wikimedia.org/Krückstock (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).