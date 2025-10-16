Луна переписала собственную историю: главный кратер оказался не тем, за кого его принимали

Когда учёные думали, что знают о Луне всё, новое исследование поставило под сомнение прежние гипотезы о её древнейшей ране — гигантском кратере Южный полюс-Эйткен. Оказалось, этот след колоссального столкновения образовался совсем не так, как считалось десятилетиями, и теперь именно эта область может стать ключевой целью для будущих миссий NASA "Артемида".

Древняя история Луны: от хаоса к кристаллам

Луна появилась около 4,46 миллиарда лет назад — результат грандиозного столкновения молодой Земли с протопланетой Тейей. После этого катаклизма вокруг нашей планеты сформировалось облако обломков, которое постепенно слилось в шарообразный спутник. Первые сотни миллионов лет поверхность Луны представляла собой кипящее море магмы. Под воздействием гравитации Земли этот океан раскалённой породы постепенно остыл, превратившись в кору, которая до сих пор хранит следы древней бомбардировки астероидами и метеоритами.

Примерно 4,3 миллиарда лет назад Луна пережила одно из самых мощных столкновений в истории Солнечной системы: астероид гигантских размеров ударил по обратной стороне спутника. Так возник бассейн Южный полюс-Эйткен — впадина диаметром около 2500 километров и глубиной до 8 километров. Для сравнения: это расстояние больше, чем между Москвой и Мадридом.

Следы магматического океана

Учёные считают, что удар в буквальном смысле "взболтал" внутренности Луны, выбросив на поверхность радиоактивные остатки её древнего магматического океана. Эти материалы получили название KREEP — по первым буквам химических элементов: калия (K), редкоземельных элементов (REE) и фосфора (P). Эти вещества — своеобразные "капсулы времени", сохранившие память о ранней эволюции спутника.

KREEP концентрировался между мантией и корой, когда Луна окончательно остывала. Изучение этого вещества может объяснить, почему обратная сторона Луны имеет более толстую кору, чем ближняя, обращённая к Земле.

Ошибка в направлении удара

До последнего времени учёные были уверены, что астероид упал на Луну с юга, выбросив радиоактивные элементы к северу бассейна. Но исследование, опубликованное 8 октября в журнале Nature, предложило совершенно иную картину. Анализ формы кратера показал, что удар пришёлся с севера, а значит, обогащённые KREEP области находятся на южном краю — именно там, где NASA планирует высадить астронавтов миссии Artemis III.

"Это означает, что миссии "Артемида" будут приземляться на нижнем краю бассейна — лучшего места для изучения крупнейшего и старейшего ударного бассейна на Луне", — заявил планетолог Университета Аризоны Джеффри Эндрюс-Ханна.

По его словам, именно там сосредоточено больше всего выброшенного материала из глубин недр Луны — ценнейшего ресурса для геологических открытий.

Как учёные пришли к выводу

Исследователи сравнили форму бассейна SPA с другими гигантскими кратерами Солнечной системы — марсианским Эллада и плутоновым Спутником. Все они имеют характерную асимметрию: один край округлый, другой — заострённый, словно капля. Эта форма подсказала направление удара.

Дополнительные доказательства дала миссия NASA "Lunar Prospector", работавшая на орбите Луны в конце 1990-х. Датчики аппарата зафиксировали повышенную радиоактивность — особенно в юго-западной части кратера, где оказалось скопление тория, одного из ключевых компонентов KREEP. Совпадение формы и химического состава убедительно подтвердило новую гипотезу.

Ближайшие миссии: Artemis II и Artemis III

Проект NASA "Артемида" — самый амбициозный лунный план со времён "Аполлона". Программа рассчитана на поэтапное возвращение человека на Луну. Artemis II, запланированная на весну 2026 года, должна облететь спутник с экипажем на борту. Следом — Artemis III, первая пилотируемая посадка с 1972 года, которая намечена на середину 2027 года.

Астронавты высадятся в районе южного полюса Луны, где расположено девять потенциальных площадок. Почти все они находятся в пределах зоны KREEP вокруг бассейна Южный полюс-Эйткен. Если экипажу удастся приземлиться в правильной точке, человечество впервые сможет собрать образцы этих древних пород и вернуть их на Землю для анализа.

Возможные задержки и международная конкуренция

Однако судьба миссии пока не определена. Программы Artemis II и III уже несколько раз откладывались — из-за технических сложностей и бюджетных ограничений. Сокращения финансирования NASA на 2026 год вызывают опасения, что сроки снова сдвинутся. Это открывает окно возможностей для Китая, который активно развивает собственную лунную программу.

Китайская миссия "Чанъэ-6" уже доставила на Землю первые образцы обратной стороны Луны в июне 2024 года. Эти образцы тоже были собраны из бассейна SPA, но NASA до сих пор не получило разрешения на их изучение, несмотря на международный обмен с другими странами. Теперь американским учёным придётся добывать свои собственные породы.

Почему это открытие так важно

Если новая теория подтвердится, южная область кратера SPA может стать своеобразным "геологическим музеем" Луны. Здесь можно будет исследовать не только материалы древнего магматического океана, но и понять, как происходили столкновения в ранней Солнечной системе. Для геологов и планетологов это шанс увидеть, как рождались планеты.

А что если астероид был ещё больше?

Некоторые учёные предполагают, что ударное тело могло быть значительно крупнее, чем считалось ранее. Если это так, то энергия столкновения могла даже частично расплавить внутренние слои Луны, изменив её тепловой баланс на миллиарды лет вперёд. Это объясняет, почему KREEP оказался неравномерно распределён по поверхности.

Плюсы и минусы новой гипотезы

Плюсы Минусы Уточнение направления удара помогает выбрать точные места посадок Требует пересмотра прежних геомоделей Луны Возможность изучения древних пород KREEP Необходимы дорогостоящие буровые миссии Перспектива подтверждения или опровержения теории о неравномерной коре Риск задержек из-за политических и бюджетных факторов

Интересные факты

Бассейн Южный полюс-Эйткен настолько велик, что виден даже с Земли через телескоп — в виде тёмного пятна на лунной карте. Толщина коры Луны на обратной стороне может достигать 60 километров, почти вдвое больше, чем на видимой стороне. В некоторых областях SPA температура грунта остаётся выше нуля даже ночью благодаря радиоактивному распаду KREEP.

FAQ

Когда состоится миссия Artemis III?

Запуск запланирован на 2027 год, но возможны переносы из-за финансирования и технических тестов.

Зачем NASA изучает KREEP?

Эти вещества позволяют понять химическую эволюцию Луны и ранней Земли.

Почему интерес к южному полюсу Луны?

Там находятся участки вечного света и, возможно, залежи льда — важного ресурса для будущих баз.

Мифы и правда

Миф: Южный кратер Луны уже полностью изучен.

Правда: Большинство данных получены со спутников, а реальные образцы пород с этой стороны отсутствуют.

Миф: Китай опередил США навсегда.

Правда: Несмотря на успех миссии "Чанъэ-6", NASA располагает более масштабными пилотируемыми планами.

Миф: Луна геологически мертва.

Правда: Современные наблюдения показывают, что на ней всё ещё происходят сейсмические процессы.