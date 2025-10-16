Гигантский кратер Луны раскрыл шокирующую правду: удар был с неожиданной стороны
Старейший и крупнейший кратер Луны — Южный полюс — Эйткен — вновь оказался в центре внимания астрономов. Новое исследование показало, что он сформировался совсем не так, как считали раньше. Этот вывод способен изменить представления о ранней истории Луны и даже о процессах, происходивших в первые эпохи существования Солнечной системы.
Тайна гигантской впадины
Бассейн Южный полюс — Эйткен — колоссальная структура диаметром около 2500 километров и глубиной почти 12. Он занимает большую часть обратной стороны Луны и виден только с орбиты. Возраст этой гигантской впадины оценивается примерно в 4,3 миллиарда лет — она возникла вскоре после формирования самого спутника Земли.
Долгое время учёные полагали, что кратер появился в результате падения астероида, летевшего с юга. Это объясняло, почему на северной стороне бассейна наблюдается больше обломков и более плотный слой древних пород. По классической версии, ударная волна "сдвинула" лунные материалы в северном направлении, оставив южный край более "чистым".
Но недавно группа исследователей под руководством Джеффри Эндрюс-Ханны из Аризонского университета обнаружила нестыковку, которая переворачивает прежние представления.
Каплевидный след удара
Анализируя форму кратера с помощью современных топографических данных и карт гравитации, команда заметила, что контуры бассейна сужаются к югу. Такая каплевидная форма — характерный признак удара тела, прилетевшего с противоположной стороны.
"Форма кратера указывает на северное направление удара", — отметил планетолог Джеффри Эндрюс-Ханна.
Чтобы подтвердить гипотезу, исследователи сравнили лунный кратер с другими крупными структурами — например, с марсианскими впадинами Эллада и Утопия. Эти кратеры имеют аналогичную геометрию, и их происхождение точно известно. Сравнение показало, что удар, образовавший Южный полюс — Эйткен, действительно пришёл с севера.
Что изменилось после удара
Если астероид ударил по Луне с северного направления, последствия для её внутренней структуры могли быть масштабными. В эпоху формирования бассейна поверхность спутника ещё покрывал "океан магмы" — расплавленный слой, постепенно остывавший и затвердевший. Удар мог сильно перемешать породы, нарушив равномерность охлаждения.
В местах, где удар вскрыл горячие глубинные слои, тепло быстрее уходило наружу, из-за чего кора становилась тоньше. В других областях, наоборот, плотные скопления выброшенного материала создавали своеобразную "тепловую шапку", задерживая тепло. Это привело к тому, что разные участки Луны начали остывать с разной скоростью, а значит — по-разному развивались геологически.
Такая неравномерность могла объяснить, почему видимая сторона Луны — более гладкая и богатая морями, а обратная — гористая и древняя.
Новые методы изучения
Чтобы уточнить происхождение бассейна, учёные использовали несколько типов данных:
-
Лазерную топографию, позволяющую построить детальную карту высот.
-
Гравитационные измерения, которые показывают, как меняется плотность лунных пород.
-
Данные о толщине коры, собранные орбитальными аппаратами NASA.
Каждый метод независимо подтвердил один и тот же результат: форма кратера действительно сужается к югу, что говорит о северном направлении удара.
Сравнение с другими планетами
|Планета
|Кратер
|Диаметр (км)
|Направление удара
|Возраст (млрд лет)
|Луна
|Южный полюс — Эйткен
|~2500
|с севера
|~4,3
|Марс
|Эллада
|~2300
|с юго-востока
|~3,9
|Марс
|Утопия
|~3300
|с востока
|~4,0
Такое сходство в форме и ориентации кратеров помогает лучше понимать физику ударов и динамику ранних столкновений в Солнечной системе.
Значение для будущих миссий
После открытия команды Эндрюс-Ханны регион Южного полюса — Эйткен стал ещё интереснее для геологов и планетологов. Именно здесь NASA планирует высадить астронавтов в рамках миссии "Артемида III", запланированной на 2027 год. Одной из целей экспедиции станет поиск водяного льда и сбор образцов пород по краю кратера.
Если гипотеза северного удара подтвердится, эти образцы могут содержать фрагменты глубинных пород — древнейших остатков лунного мантия и коры. Анализ их состава даст ключ к пониманию того, как остывала и развивалась Луна в первые миллионы лет своего существования.
Возможные последствия открытия
Изменение версии происхождения кратера может объяснить не только особенности лунной поверхности, но и внутреннюю асимметрию Луны. Учёные давно замечали, что её кора толще на обратной стороне. Если удар пришёл с севера, он мог "сместить" центр массы Луны и перераспределить материал в недрах. Это, в свою очередь, повлияло на вращение спутника и стабилизировало его положение, из-за чего Луна всегда повёрнута к Земле одной стороной.
Плюсы и минусы новой гипотезы
|Аргумент
|Плюсы
|Минусы
|Северное направление удара
|Соответствует форме кратера, подтверждается гравитационными данными
|Нет прямых геологических свидетельств
|Южное направление (старая версия)
|Поддерживалась распределением пород
|Не объясняет каплевидную форму
|Множественные удары
|Может объяснить сложный рельеф
|Слишком маловероятно для одного бассейна
Интересные факты о Луне
-
Толщина коры Луны на обратной стороне почти вдвое больше, чем на видимой.
-
Бассейн Южный полюс — Эйткен — единственное место, где обнажены породы из мантии Луны.
-
В центральной части бассейна находится массив гор, которые возвышаются на 8 километров над дном кратера.
Исторический контекст
Открытие этого гигантского кратера произошло в 1960-х годах, когда первые орбитальные зонды США передали снимки обратной стороны Луны. С тех пор он оставался загадкой: его размеры, форма и глубина не укладывались в привычные модели ударных структур.
Современные данные, собранные миссиями Lunar Reconnaissance Orbiter и GRAIL, позволили построить трёхмерную карту бассейна с точностью до сотен метров. Именно эти карты и помогли команде Эндрюс-Ханны определить истинное направление древнего удара.
Теперь, спустя миллиарды лет, Луна всё ещё хранит след той космической катастрофы. И, возможно, именно она стала отправной точкой в формировании нынешнего облика её поверхности.
