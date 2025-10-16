Гигантский кратер Луны раскрыл шокирующую правду: удар был с неожиданной стороны

Старейший и крупнейший кратер Луны — Южный полюс — Эйткен — вновь оказался в центре внимания астрономов. Новое исследование показало, что он сформировался совсем не так, как считали раньше. Этот вывод способен изменить представления о ранней истории Луны и даже о процессах, происходивших в первые эпохи существования Солнечной системы.

Тайна гигантской впадины

Бассейн Южный полюс — Эйткен — колоссальная структура диаметром около 2500 километров и глубиной почти 12. Он занимает большую часть обратной стороны Луны и виден только с орбиты. Возраст этой гигантской впадины оценивается примерно в 4,3 миллиарда лет — она возникла вскоре после формирования самого спутника Земли.

Долгое время учёные полагали, что кратер появился в результате падения астероида, летевшего с юга. Это объясняло, почему на северной стороне бассейна наблюдается больше обломков и более плотный слой древних пород. По классической версии, ударная волна "сдвинула" лунные материалы в северном направлении, оставив южный край более "чистым".

Но недавно группа исследователей под руководством Джеффри Эндрюс-Ханны из Аризонского университета обнаружила нестыковку, которая переворачивает прежние представления.

Каплевидный след удара

Анализируя форму кратера с помощью современных топографических данных и карт гравитации, команда заметила, что контуры бассейна сужаются к югу. Такая каплевидная форма — характерный признак удара тела, прилетевшего с противоположной стороны.

"Форма кратера указывает на северное направление удара", — отметил планетолог Джеффри Эндрюс-Ханна.

Чтобы подтвердить гипотезу, исследователи сравнили лунный кратер с другими крупными структурами — например, с марсианскими впадинами Эллада и Утопия. Эти кратеры имеют аналогичную геометрию, и их происхождение точно известно. Сравнение показало, что удар, образовавший Южный полюс — Эйткен, действительно пришёл с севера.

Что изменилось после удара

Если астероид ударил по Луне с северного направления, последствия для её внутренней структуры могли быть масштабными. В эпоху формирования бассейна поверхность спутника ещё покрывал "океан магмы" — расплавленный слой, постепенно остывавший и затвердевший. Удар мог сильно перемешать породы, нарушив равномерность охлаждения.

В местах, где удар вскрыл горячие глубинные слои, тепло быстрее уходило наружу, из-за чего кора становилась тоньше. В других областях, наоборот, плотные скопления выброшенного материала создавали своеобразную "тепловую шапку", задерживая тепло. Это привело к тому, что разные участки Луны начали остывать с разной скоростью, а значит — по-разному развивались геологически.

Такая неравномерность могла объяснить, почему видимая сторона Луны — более гладкая и богатая морями, а обратная — гористая и древняя.

Новые методы изучения

Чтобы уточнить происхождение бассейна, учёные использовали несколько типов данных:

Лазерную топографию, позволяющую построить детальную карту высот. Гравитационные измерения, которые показывают, как меняется плотность лунных пород. Данные о толщине коры, собранные орбитальными аппаратами NASA.

Каждый метод независимо подтвердил один и тот же результат: форма кратера действительно сужается к югу, что говорит о северном направлении удара.

Сравнение с другими планетами

Планета Кратер Диаметр (км) Направление удара Возраст (млрд лет) Луна Южный полюс — Эйткен ~2500 с севера ~4,3 Марс Эллада ~2300 с юго-востока ~3,9 Марс Утопия ~3300 с востока ~4,0

Такое сходство в форме и ориентации кратеров помогает лучше понимать физику ударов и динамику ранних столкновений в Солнечной системе.

Значение для будущих миссий

После открытия команды Эндрюс-Ханны регион Южного полюса — Эйткен стал ещё интереснее для геологов и планетологов. Именно здесь NASA планирует высадить астронавтов в рамках миссии "Артемида III", запланированной на 2027 год. Одной из целей экспедиции станет поиск водяного льда и сбор образцов пород по краю кратера.

Если гипотеза северного удара подтвердится, эти образцы могут содержать фрагменты глубинных пород — древнейших остатков лунного мантия и коры. Анализ их состава даст ключ к пониманию того, как остывала и развивалась Луна в первые миллионы лет своего существования.

Возможные последствия открытия

Изменение версии происхождения кратера может объяснить не только особенности лунной поверхности, но и внутреннюю асимметрию Луны. Учёные давно замечали, что её кора толще на обратной стороне. Если удар пришёл с севера, он мог "сместить" центр массы Луны и перераспределить материал в недрах. Это, в свою очередь, повлияло на вращение спутника и стабилизировало его положение, из-за чего Луна всегда повёрнута к Земле одной стороной.

Плюсы и минусы новой гипотезы

Аргумент Плюсы Минусы Северное направление удара Соответствует форме кратера, подтверждается гравитационными данными Нет прямых геологических свидетельств Южное направление (старая версия) Поддерживалась распределением пород Не объясняет каплевидную форму Множественные удары Может объяснить сложный рельеф Слишком маловероятно для одного бассейна

Интересные факты о Луне

Толщина коры Луны на обратной стороне почти вдвое больше, чем на видимой. Бассейн Южный полюс — Эйткен — единственное место, где обнажены породы из мантии Луны. В центральной части бассейна находится массив гор, которые возвышаются на 8 километров над дном кратера.

Исторический контекст

Открытие этого гигантского кратера произошло в 1960-х годах, когда первые орбитальные зонды США передали снимки обратной стороны Луны. С тех пор он оставался загадкой: его размеры, форма и глубина не укладывались в привычные модели ударных структур.

Современные данные, собранные миссиями Lunar Reconnaissance Orbiter и GRAIL, позволили построить трёхмерную карту бассейна с точностью до сотен метров. Именно эти карты и помогли команде Эндрюс-Ханны определить истинное направление древнего удара.

Теперь, спустя миллиарды лет, Луна всё ещё хранит след той космической катастрофы. И, возможно, именно она стала отправной точкой в формировании нынешнего облика её поверхности.