Когда сказка переезжает за океан: что готовит США культовым муми-троллям

В мире анимации готовится важное событие — культовые муми-тролли впервые получат полнометражный мультфильм, созданный в США. Компании Moomin Characters и Annapurna Animation уже подтвердили сотрудничество над этим проектом, который, по словам создателей, станет новым прочтением вселенной, любимой многими поколениями.

Режиссёром и сценаристом выступит Ребекка Шугар, известная по работе над "Вселенной Стивена", а продюсером — Джулия Пистор, ранее участвовавшая в создании "Губки Боба Квадратные Штаны" и "Ох уж эти детки". О сюжете, актёрском составе и дате выхода пока ничего не сообщается, но уже одно имя Шугар вызывает интерес — её проекты всегда отличаются теплотой и глубоким эмоциональным подтекстом.

Кто такие муми-тролли

Муми-тролли — герои книг финской писательницы Туве Янссон, ставших классикой мировой литературы. С 1945 по 1977 год она написала и проиллюстрировала серию произведений о семье необычных существ, живущих в волшебной Муми-долине. Эти истории наполнены мягким юмором, философией и любовью к природе.

Семья муми-троллей — это не просто сказочные персонажи. Каждый из них отражает определённую грань человеческого характера. Муми-мама воплощает заботу и терпение, Муми-папа — исследовательский дух, а сам Муми-тролль — любопытство и стремление к добру. Благодаря этой многослойности книги Янссон читают и дети, и взрослые.

Возрождение классики в современном формате

Интерес к муми-троллям не угасает десятилетиями. Их образы вдохновили создателей театральных постановок, сериалов, мультфильмов и даже тематических парков — Moomin World в финском городе Наантали и Moominvalley Park в Японии. Каждый из этих проектов по-своему интерпретировал добродушный мир Муми-долины.

В 2019 году вышел сериал "Долина муми-троллей", в котором голоса персонажам подарили такие актёры, как Розамунд Пайк, Мэтт Берри, Бел Паули и Уорвик Дэвис. Проект получил восторженные отзывы за визуальную эстетику и бережное отношение к первоисточнику.

Теперь же, впервые за всю историю франшизы, производство переместится в Голливуд. Это решение открывает перед создателями новые возможности: более широкий прокат, современные технологии 3D-анимации и внимание американской аудитории, которая только начинает открывать для себя вселенную муми-троллей.

Исторический контекст

Туве Янссон начала писать истории о муми-троллях во время Второй мировой войны. В своих книгах она создала мир, противопоставленный разрушениям и страху — добрый, гармоничный, где даже самые разные существа умеют понимать и поддерживать друг друга. Её творчество стало символом гуманизма и веры в силу добра.

После смерти писательницы в 2001 году её наследие продолжает жить. В 2024 году издательство впервые опубликовало найденные архивные материалы Янссон — 89 рукописных страниц с заметками для режиссёров, которые мечтали экранизировать её произведения. В этих записях автор описывала, какими должны быть голоса героев, чтобы сохранить атмосферу Муми-долины.

Почему проект важен для мировой анимации

Американская версия муми-троллей может стать связующим мостом между европейской литературной традицией и западной киноиндустрией. Annapurna уже зарекомендовала себя как студия, которая умеет совмещать глубокие сюжеты и визуальную выразительность. А участие Ребекки Шугар обещает сохранить эмоциональную основу произведений Янссон — сочетание простоты, доброты и философской глубины.

"Эти истории — напоминание о том, как важно оставаться добрым и не бояться быть самим собой", — сказала создатель "Вселенной Стивена" Ребекка Шугар.

Её подход идеально сочетается с духом оригинальных книг: они не морализируют, а мягко подталкивают читателя к размышлению о семье, дружбе и природе.

А что если…

Что будет, если голливудская версия всё же отойдёт от классического стиля? Это риск, но и шанс. Новое поколение зрителей может впервые познакомиться с героями Янссон через современную анимацию, а старшее — заново пережить любимые истории. Главное, чтобы создатели сохранили ту самую атмосферу уюта, тишины и тёплого света, которая отличает мир Муми-долины от любого другого.

Интересные факты

Первая книга о муми-троллях называлась "Маленькие тролли и большое наводнение". Туве Янссон создала образ муми-тролля, нарисовав его в сердцах на стене после спора о философии с братом. В Финляндии муми-тролли изображены даже на монетах и почтовых марках.

FAQ

— Когда выйдет мультфильм?

Пока точная дата не объявлена. Производство находится на ранней стадии.

— Будет ли фильм следовать оригинальным книгам?

Создатели обещают сохранить дух и философию произведений Янссон, но сюжет адаптируют под современного зрителя.

— Кто озвучит героев?

Актёрский состав пока не раскрывается. Возможно, в проекте примут участие известные голоса американской анимации.

— Где можно посмотреть прошлые экранизации?

Сериал "Долина муми-троллей" 2019 года доступен на платформах Apple TV+ и Sky Kids.

— Будет ли продолжение?

Если проект окажется успешным, студия не исключает создание целой серии фильмов.

Мифы и правда

• Миф: Муми-тролли — исключительно детские персонажи.

Правда: в книгах Янссон скрыты глубокие философские темы, понятные взрослым.

• Миф: все истории происходят в одном и том же времени.

Правда: автор намеренно "размывала" временные рамки, чтобы создать ощущение вечности Муми-долины.

• Миф: Туве Янссон писала только о троллях.

Правда: она была художницей, иллюстратором и автором множества рассказов и эссе о жизни и искусстве.