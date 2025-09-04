Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Тренировки, которые превращают стресс в энергию: неожиданный эффект спорта

Польза упражнений для психики доказана Гарвардской медицинской школой

Регулярная физическая активность способна не только укрепить тело, но и существенно улучшить настроение. Учёные отмечают, что тренировки снижают риск развития хронических заболеваний — от диабета до инсульта, укрепляют мышцы и выносливость, помогают держать вес под контролем. Но не менее важен их вклад в психическое здоровье. Эксперты рассказали, какие виды упражнений лучше всего помогают справляться со стрессом и дарят заряд бодрости.

Велосипед и кардио-нагрузки

Кардиотренировки — будь то велосипед, плавание, бег или скакалка — считаются одним из самых мощных способов повысить настроение.

"Аэробные упражнения уменьшают проявления тревожности и депрессии, повышая уровень эндорфинов и укрепляя сердце", — сказала тренер Кейт Георгиадис.

Физическая активность, увеличивающая частоту сердечных сокращений, стимулирует выработку так называемых гормонов счастья — серотонина, дофамина, эндорфинов и окситоцина. Кроме того, она снижает уровень кортизола, гормона стресса, что дарит ощущение спокойствия и расслабления. По данным исследований, эффект от одной кардиотренировки может сохраняться до 12 часов.

Йога: баланс тела и ума

Йога объединяет физические позы, дыхательные практики и медитацию, помогая снять тревогу и стресс.

"Эта практика формирует связь между телом и разумом, улучшая общее самочувствие", — отметила психолог и тренер Лаура Эль Мир.

Обзоры научных работ показывают: регулярные занятия йогой улучшают физическое и психическое здоровье, повышают уверенность в себе, снижают раздражительность и укрепляют межличностные отношения. Более того, йога рассматривается как дополнительный метод терапии при депрессии, тревожных расстройствах и даже посттравматическом синдроме.

Танцы как лекарство от стресса

Танцы сочетают в себе движение и социальное взаимодействие, а значит, влияют на настроение вдвойне. Они укрепляют связи между людьми и дарят чувство радости. В отличие от многих тренировок, здесь сам процесс воспринимается как развлечение, что делает такой вид активности особенно привлекательным.

Силовые тренировки

Упражнения с весами, эспандерами или собственным телом оказывают не только физический, но и психологический эффект. Систематические занятия снижают проявления депрессии и укрепляют уверенность в себе. Чувство выполненной задачи после тяжёлого подхода поднимает настроение и помогает поверить в собственные силы.

Спорт в команде

Игры вроде тенниса, баскетбола или модного ныне пиклбола приносят дополнительную пользу за счёт социального взаимодействия. Совместные тренировки создают эффект поддержки и мотивируют не бросать занятия. Согласно исследованию, люди, занимавшиеся в группе, отметили значительное снижение уровня стресса и рост показателей качества жизни — умственного, физического и эмоционального.

Прогулки на свежем воздухе

Обычная ходьба тоже способна улучшить настроение, особенно если она проходит на улице. Природа, солнечный свет и витамин D помогают стимулировать выработку серотонина, повышающего чувство счастья. Исследования показывают: тренировки в естественной среде сильнее снижают тревожность и усталость, чем занятия в помещении.

Как сохранить привычку

Начинать лучше с малого — десятиминутной прогулки или лёгкой зарядки. Постепенное увеличение времени и нагрузки помогает выработать устойчивую привычку.

"Небольшие действия формируют рутину, а рутина обладает огромной силой", — считает Лаура Эль Мир.

Регулярные тренировки не заменяют консультацию врача или психотерапию, если тревожность и депрессия мешают повседневной жизни. Но они могут стать мощным инструментом поддержки психического здоровья, особенно если заниматься регулярно и с удовольствием.

