Размышления после расставания
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:56

Тревога ворует память: как мозг рушится из-за невидимого врага

Хронический стресс и недосып ускоряют ухудшение памяти — данные клиники Майо

Когда настроение подводит, это отражается и на том, как работает наш мозг. Стоит лишь недоспать или слишком перенервничать, и внимание рассеивается, память словно подводит, а привычные дела даются с трудом. Учёные подтверждают: связь между эмоциональным состоянием и когнитивными функциями гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Стресс и тревога: скрытая угроза памяти

Небольшие стрессовые ситуации в повседневной жизни знакомы каждому. Ожидание важного звонка, подготовка к выступлению или тревожная поездка могут выбить из колеи. В такие моменты организм выбрасывает адреналин, чтобы усилить реакцию и внимание. Этот механизм спасал наших предков от опасностей, а сегодня помогает мобилизоваться перед дедлайном.

Однако если стресс становится постоянным спутником, он перестаёт быть полезным. Долгосрочное выделение кортизола постепенно разрушает связи между нейронами, отвечающими за память. Именно поэтому у людей с хроническим напряжением чаще возникают проблемы с запоминанием и концентрацией.

"Депрессия влияет на ваше внимание, что может снизить вашу память и [способность обрабатывать информацию]", — пояснила нейропсихолог Линн Шефер.

По данным клиники Майо, тревожные расстройства сопровождаются навязчивыми мыслями, нарушением сна, трудностями с концентрацией и ощущением постоянной опасности. В таких случаях справиться самостоятельно бывает сложно, и важно обсудить проблему с врачом.

Чтобы не допустить разрушительного действия тревоги, психологи советуют выделять специальное "время для беспокойства". 15-30 минут в день достаточно, чтобы выплеснуть тревожные мысли и не позволить им захватывать весь день. Дополнительно помогают дыхательные практики, медитация и физическая активность — даже простая быстрая прогулка может вернуть ощущение контроля.

Когда грусть превращается в депрессию

Кратковременные спады настроения случаются у каждого. Ссора, бытовые неприятности или болезнь близких способны выбить из колеи. Но чаще всего это временно: спустя несколько дней эмоции приходят в равновесие.

Другое дело — депрессия. Если тоска и безразличие длятся более двух недель, это повод заподозрить серьёзное расстройство. Симптомы включают потерю интереса к привычным занятиям, упадок сил, бессонницу и чувство безнадёжности. На фоне этого появляются когнитивные нарушения: снижается скорость мышления, внимание и рабочая память, становится труднее принимать решения.

Замкнутый круг выглядит так: плохое настроение лишает человека стимулов и общения, а отсутствие активности ещё сильнее ухудшает когнитивные способности. Вырваться из этой ловушки без помощи специалиста непросто.

Терапия и лекарства помогают вернуть мозг и эмоции в равновесие. А поддержать результат можно через привычные действия: регулярные прогулки, йога или велосипед, правильное питание и ведение дневника благодарности. Огромное значение имеет и социальная активность — встреча с друзьями или участие в волонтёрских проектах помогают снизить риск когнитивных нарушений.

Недосып: скрытый враг мозга

Обычная бессонная ночь способна испортить не только настроение, но и умственные способности. Исследования показывают: люди, которые хронически недосыпают в среднем возрасте, в дальнейшем чаще сталкиваются с нарушениями памяти и внимания.

Во сне мозг не отдыхает, а активно "переписывает" информацию, превращая кратковременные воспоминания в долговременные. Одновременно запускаются процессы очистки: удаляются продукты обмена, чтобы клетки могли полноценно работать на следующий день.

Недостаток сна лишает мозг этой перезагрузки. Итог — трудности с концентрацией, раздражительность и ослабление способности к обучению. Даже одна бессонная ночь может вызвать тревожность.

Чтобы сон стал союзником, специалисты рекомендуют выработать режим: ложиться и вставать в одно и то же время, избегать кофеина вечером и отказаться от гаджетов перед сном. Комфортная тёмная и прохладная спальня — ещё одно условие здорового отдыха.

Зачем следить за настроением ради мозга

Настроение — это не только эмоциональный фон, но и важный показатель здоровья мозга. Хронический стресс, длительная депрессия и систематический недосып напрямую влияют на память, внимание и скорость мышления. Чем раньше человек обратит внимание на тревожные сигналы, тем легче восстановить баланс.

Наладить сон, добавить физическую активность, практиковать осознанность и поддерживать социальные связи — простые шаги, которые укрепляют не только эмоциональное, но и когнитивное здоровье. А в случаях, когда настроение выходит из-под контроля, своевременная помощь специалистов помогает избежать долгосрочных последствий.

