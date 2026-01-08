В Одессе предложили заменить памятник Пушкину — новый вариант оказался неожиданным

В Одессе была опубликована петиция с предложением изменить один из объектов городской скульптуры на Приморском бульваре. Инициатива касается замены существующего бюста на памятник действующему президенту США и вынесена на общественное обсуждение. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".

Суть инициативы и автор предложения

Автором инициативы стал житель Одессы Тимур Вендин. Он создал электронную петицию с предложением демонтировать бюст Александра Пушкина, установленный на Приморском бульваре, и заменить его памятником президенту США Дональду Трампу. Петиция размещена на городском сайте и адресована органам местного самоуправления.

Аргументация и формат петиции

В тексте обращения автор подчёркивает, что установку памятника Дональду Трампу следует рассматривать не как классический монумент, а как форму публичного высказывания. Он называет эту инициативу "современным арт-высказыванием", способным запустить общественную дискуссию о символах, идентичности и времени.

При этом бюст Александра Пушкина, по мнению автора петиции, не должен быть уничтожен. Вендин считает целесообразным перенести памятник в "специализированное культурное пространство".

Процедура и текущий статус инициативы

Для того чтобы петиция была рассмотрена официально, необходимо собрать 1 тысячу подписей. Срок сбора ограничен — до 8 апреля. На данный момент поддержка инициативы остаётся минимальной, петиция набрала 16 подписей.