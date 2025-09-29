Квартира кажется чистой, но именно эти места превращают её в пылесборник

Чистота в доме складывается не только из ежедневных привычек, но и из грамотного подхода к уборке. Ежедневно мы уделяем внимание самым заметным местам: моем посуду, вытираем стол, подметаем пол. Раз в неделю делаем более тщательную уборку — протираем пыль, чистим ванную и кухню. Но есть зоны, которые остаются "за кадром". Они не бросаются в глаза, зато со временем становятся источником пыли, аллергенов и неприятного запаха. Именно эти места стоит включить в план ежемесячной уборки.

Зачем нужна ежемесячная уборка скрытых зон

Пыль, жир и грязь накапливаются постепенно. Даже если квартира кажется чистой, на шкафах, карнизах, плинтусах или вентиляционных решётках уже образовался слой загрязнений. Он не только портит вид, но и влияет на здоровье: микрочастицы могут вызывать аллергию, раздражение дыхательных путей и ухудшать качество воздуха.

Таблица: "Забытые" места и их значение