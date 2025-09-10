Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уборка после ремонта
Уборка после ремонта
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:38

Самые грязные места в доме, о которых вы даже не вспоминаете

Уборка шкафов, плинтусов и вентиляции раз в месяц помогает сохранить свежий воздух в квартире

В повседневной спешке мы стараемся поддерживать порядок там, где чаще всего проводим время, — на кухне, в спальне или гостиной. Но есть зоны, о которых легко забыть, ведь они не требуют ежедневной уборки. Между тем именно там со временем скапливаются пыль и грязь, способные испортить уют и повлиять на качество воздуха в доме. Достаточно уделять этим местам внимание раз в месяц, чтобы квартира оставалась чистой и ухоженной.

Ковровые покрытия

Если дома нет маленьких детей и животных, ковры не нуждаются в еженедельной глубокой чистке. Достаточно проходить их пылесосом и использовать специальные средства раз в месяц. Для освежения и удаления стойких загрязнений стоит хотя бы раз в год отдавать ковёр в химчистку.

Дверные проёмы и плинтусы

Эти узкие поверхности не бросаются в глаза, но пыль и грязь оседают и там. Один раз в месяц достаточно протереть их влажной тряпкой или пройтись пылесосом с узкой насадкой. Это поможет сохранить свежий вид без лишних усилий.

Поверхности шкафов

Верхние части шкафов редко попадают в поле зрения, но именно там пыль скапливается быстрее всего. Важно раз в месяц протирать их влажной тряпкой или пылесосить. Для кухонных шкафов лучше использовать специальные обезжиривающие средства, чтобы убрать липкий налёт.

Элементы декора

Картины, статуэтки, вазы и свечи со временем также покрываются пылью. Скорость её накопления зависит от вентиляции и влажности воздуха. Обычно достаточно протирать предметы интерьера влажной тканью раз в месяц, но при повышенной запылённости частоту уборки лучше увеличить.

Вентиляция и вытяжка

Это одни из самых забытых элементов, хотя именно там скапливается больше всего грязи, которая потом распространяется по всему дому. Ежемесячная очистка вентиляционных отверстий и вытяжки не только улучшает воздух в помещении, но и помогает вовремя заметить неисправности или засоры.

Итог

Эти простые меры не требуют больших усилий, но существенно влияют на комфорт. Регулярная ежемесячная уборка "незаметных зон" помогает поддерживать свежесть, улучшает качество воздуха и делает дом более уютным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уксус, лимон и крахмал: домашние растворы для мытья стёкол без следов сегодня в 1:11

Чистые окна без разводов: секрет, который работает всегда

Как добиться идеально прозрачных стёкол и зеркал без разводов и ворсинок? Несколько простых правил помогут справиться с этим быстрее.

Читать полностью » Фотографии в интерьере: советы Юлии Чеботарь по рамкам и композиции вчера в 18:17

История семьи на стенах: как фотографии превращают квартиру в дом

Фотографии делают интерьер личным и тёплым, но важно уметь правильно их разместить. Рассказываем о стильных приёмах развески и подборе рам.

Читать полностью » Переплата за бытовую технику: какие функции действительно важны, а какие — маркетинговые уловки вчера в 17:22

Пылесос с ароматизатором или обычный? Как не переплачивать за ненужные "фишки" в бытовой технике

Какие функции бытовой техники на самом деле не стоят дополнительных затрат? Узнайте, на чем можно сэкономить при покупке пылесоса, стиральной машины и других устройств.

Читать полностью » Художник-декоратор Оксана Свиридова рассказала, как правильно перекрасить деревянный стул вчера в 17:13

Вторая жизнь мебели: что даёт перекраска деревянного стула

Старый стул можно превратить в стильный предмет интерьера. Пошаговая инструкция мастера подскажет, как перекрасить мебель правильно.

Читать полностью » Шаги к чистому дому: как расхламить пространство по канадскому методу вчера в 16:17

Как "похудеть" дому и вернуть ему лёгкость: расхламление и порядок в 4 шага

Как избавиться от хлама в доме? Советы по расхламлению и организации пространства, которые помогут создать порядок и комфорт в вашем доме.

Читать полностью » Мебель из переработанного пластика в России: бренды и особенности — мнение эксперта вчера в 16:12

Мебель из мусора: как переработанный пластик стал символом заботы о планете

Стулья, столики и даже парковые скамейки всё чаще делают из переработанного пластика. Разбираемся, чем хороша такая мебель и как за ней ухаживать.

Читать полностью » Уют в новой квартире без затрат: рекомендации декоратора Крыжней вчера в 15:05

Новая квартира без души: простые приёмы, которые оживят интерьер

Новая квартира кажется пустой и холодной? Узнаем, как без ремонта и лишних затрат превратить её в уютное пространство с характером.

Читать полностью » Компактные люстры для малогабаритных квартир и их основные преимущества вчера в 14:41

Никто не ожидал, что люстра создаст эффект большого пространства

Компактные люстры — оптимальное решение для малогабаритных квартир. Разбираем их преимущества и даём рекомендации по выбору для разных помещений.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт "Спагетти на миллион долларов": паста, соус и четыре вида сыра
Красота и здоровье

Врач Агапкин: холод помогает быстро снять приступ тошноты
Авто и мото

Продажи пикапов в России в августе 2025 года упали на 40% — Автостат
Еда

Шеф-повар предлагает рецепт свиной грудинки в пиве на сковороде
Наука

Планшет TCL Nxtpaper 11 Plus поступил в продажу в США по цене $249
Питомцы

Норвежская лесная, рагамаффин и другие породы: какая кошка подходит по месяцу рождения
Красота и здоровье

Елена Малышева предупредила о рисках беременности после 30 лет
Технологии

Не только внешний вид: как цвета iPhone 17 влияют на ваше настроение и стиль жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet