Самые грязные места в доме, о которых вы даже не вспоминаете

В повседневной спешке мы стараемся поддерживать порядок там, где чаще всего проводим время, — на кухне, в спальне или гостиной. Но есть зоны, о которых легко забыть, ведь они не требуют ежедневной уборки. Между тем именно там со временем скапливаются пыль и грязь, способные испортить уют и повлиять на качество воздуха в доме. Достаточно уделять этим местам внимание раз в месяц, чтобы квартира оставалась чистой и ухоженной.

Ковровые покрытия

Если дома нет маленьких детей и животных, ковры не нуждаются в еженедельной глубокой чистке. Достаточно проходить их пылесосом и использовать специальные средства раз в месяц. Для освежения и удаления стойких загрязнений стоит хотя бы раз в год отдавать ковёр в химчистку.

Дверные проёмы и плинтусы

Эти узкие поверхности не бросаются в глаза, но пыль и грязь оседают и там. Один раз в месяц достаточно протереть их влажной тряпкой или пройтись пылесосом с узкой насадкой. Это поможет сохранить свежий вид без лишних усилий.

Поверхности шкафов

Верхние части шкафов редко попадают в поле зрения, но именно там пыль скапливается быстрее всего. Важно раз в месяц протирать их влажной тряпкой или пылесосить. Для кухонных шкафов лучше использовать специальные обезжиривающие средства, чтобы убрать липкий налёт.

Элементы декора

Картины, статуэтки, вазы и свечи со временем также покрываются пылью. Скорость её накопления зависит от вентиляции и влажности воздуха. Обычно достаточно протирать предметы интерьера влажной тканью раз в месяц, но при повышенной запылённости частоту уборки лучше увеличить.

Вентиляция и вытяжка

Это одни из самых забытых элементов, хотя именно там скапливается больше всего грязи, которая потом распространяется по всему дому. Ежемесячная очистка вентиляционных отверстий и вытяжки не только улучшает воздух в помещении, но и помогает вовремя заметить неисправности или засоры.

Итог

Эти простые меры не требуют больших усилий, но существенно влияют на комфорт. Регулярная ежемесячная уборка "незаметных зон" помогает поддерживать свежесть, улучшает качество воздуха и делает дом более уютным.