Адриатика под парусом: как арендовать яхту в Черногории

Черногория — страна, где горы встречаются с Адриатикой. Отдых здесь невозможно представить без моря, и всё больше туристов выбирают яхтинг как способ увидеть страну с другой стороны.

Аренда яхты в Черногории стала доступной даже для тех, кто никогда не держал штурвал. Компании предлагают разные варианты: от небольших катеров на день до роскошных яхт с экипажем.

Чтобы арендовать яхту самостоятельно, потребуется международная лицензия шкипера (ICC или аналогичная). Если её нет, можно взять судно с капитаном — тогда ответственность ложится на него, а турист наслаждается морем.

Процесс простой: выбирается порт (часто Тиват или Котор), подписывается контракт, вносится депозит. В зависимости от формата, аренда может включать питание, топливо и даже экскурсии по бухтам.

Главное преимущество яхтинга в Черногории — свобода. С палубы открываются виды на Которский залив, скалистые берега и небольшие острова с монастырями. Можно остановиться в уединённой бухте, искупаться в прозрачной воде и встретить закат в море.

Такой опыт подходит и парам, и компаниям друзей: яхта превращает обычный отпуск в путешествие с элементом приключения.