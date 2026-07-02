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черногория
черногория
© Wikipedia by Marcin Konsek  is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:54

Черногория не хочет терять россиян: визовые центры открылись там, где ждали больше всего

Открытие сразу восьми визовых центров Черногории в российских регионах направлен на упрощение административных процедур для туристов. Почему балканская страна хочет сохранить присутствие на российском туристическом рынке, NewsInfo пояснил член правления Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман.

Ранее стало известно, что новые визовые офисы Черногории начали прием документов в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске.

Аналитики отмечают, что текущие изменения в правилах пересечения границ часто становятся серьезным испытанием для российских туристов, поэтому удобство оформления документов выходит на первый план.

По мнению эксперта, решение властей Черногории продиктовано стремлением минимизировать визовые сложности, которые могли бы оттолкнуть путешественников из России. Подход властей республики демонстрирует готовность принимать гостей, несмотря на усложнение логистики.

"Власти Черногории не хотят терять поток российских туристов в связи с визовой ситуацией", — отметил Гелибтерман.

Стоит учитывать, что процесс получения разрешений на въезд в различные страны сегодня требует от граждан особого внимания к деталям. Например, знание того, как документы гарантируют успех в получении визы, становится критически важным навыком. Между тем, эксперт полагает, что выбор локаций для размещения новых центров основан исключительно на анализе данных о востребованности поездок.

"Они таким образом демонстрируют, что, несмотря ни на что, Черногория открыта и ждет туристов из России. Они попытались проанализировать турпотоки. Из каких российских городов больше всего людей едет", — пояснил эксперт.

Специалисты напоминают, что при планировании зарубежных поездок важно тщательно изучать актуальные требования консульств, так как получение шенгенской визы сегодня превратилось в проверку бюджета. В то же время путешественники нередко сталкиваются с тем, что Италия систематически принимает туристические заявления, что сохраняет для россиян возможность выбора летних направлений. Регулирование визовых потоков остается динамичным процессом, при этом важно понимать, почему сценарии о полном запрете виз трещат по швам под давлением рыночных реалий.

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Проверено экспертом: Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов, Эксперт по туризму Елена Кузнецова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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