За горизонтом пляжей: секреты горных святилищ и каньонов Черногории

Черногория известна своим морским побережьем, но её настоящая гордость скрыта в глубине страны. Пять национальных парков образуют уникальный природный ансамбль, где соседствуют скалистые вершины, девственные леса и величественные озёра. Эти заповедные уголки создают ощущение, будто вы попали в другую реальность — мир, где природа сохранила свой первозданный облик.

Ловчен: сердце черногорской истории

Национальный парк Ловчен — это не просто красивый ландшафт, а символ страны. Здесь возвышается черная гора, давшая название Черногории. С её склонов открываются панорамные виды на Бока-Которский залив, а сама местность веками была центром сопротивления и духовной силы народа.

Отправной точкой для путешествия по парку станет старая столица Цетинье. Город сохранил атмосферу королевской эпохи и богатое культурное наследие. Туристы часто начинают маршрут с деревни Иванова Корита, где находится центр для посетителей и откуда удобно выйти на многочисленные пешие и велосипедные тропы.

Главная достопримечательность Ловчена — мавзолей Петра II Петровича-Негоша, расположенный на вершине горы на высоте более 1600 метров. Путь к нему проходит через суровый карстовый пейзаж, а на вершине встречает грандиозное творение скульптора Ивана Мештровича.

После прогулки стоит заехать в деревню Негуши. Именно здесь производят знаменитую черногорскую вяленую ветчину, сыр и мёд — традиционные продукты, которыми славится регион.

Скадарское озеро: царство птиц и воды

Самое большое озеро Балкан — Скадарское — лежит на границе Черногории и Албании. Оно давно известно орнитологам: здесь обитает более 270 видов птиц, включая редкого кудрявого пеликана и колонии карликовых бакланов. С 1983 года черногорская часть озера охраняется как национальный парк.

Центром туризма считается Вирпазар, откуда можно взять лодку или каяк, чтобы исследовать спокойные воды и крошечные острова с монастырями и крепостями. Любители истории могут посетить крепость Грможур, которую в народе называют "черногорским Алькатрасом".

По берегам озера спрятаны маленькие винодельческие деревни, а в районе Риека Црноевича можно совместить прогулку с дегустацией местного вина. Для любителей активного отдыха доступны велосипедные маршруты и купание прямо с террас плавучих ресторанов.

Дурмитор: альпийские высоты и каньоны

На севере страны раскинулся Дурмитор — горный массив с более чем 50 вершинами выше двух тысяч метров. Среди них притаились 18 ледниковых озёр, которые местные называют "горными глазами".

Самая впечатляющая часть парка — каньон реки Тара. Его глубина достигает 1300 метров, что делает его одним из самых глубоких в Европе. Лучший способ оценить его величие — сплав по реке. Туроператоры предлагают как короткие маршруты, так и классические двухдневные путешествия с ночёвкой.

Летом Дурмитор превращается в рай для пеших туристов: здесь проложено около 150 километров троп. Зимой же он становится главным горнолыжным курортом страны с надёжным снежным покровом. Для новичков подойдёт Яворовац, а более опытные лыжники выбирают Савин Кук.

Рядом с парком находится Каньон Невидио — узкое ущелье, где можно попробовать силы в каньонинге. Но делать это стоит только в сухие летние месяцы.

Биоградска гора: реликтовый лес Европы

На склонах горного хребта Беласица расположен национальный парк Биоградска гора. Это одно из последних мест в Европе, где сохранился девственный лес. Гигантские вековые деревья, прозрачные реки и озёра создают ощущение сказки.

Вход в парк ведёт к озеру Биоград, окружённому густым лесом. Здесь оборудованы кемпинг, домики для отдыха, прокат лодок и ресторан с традиционной кухней. Популярный маршрут — прогулка по тропе длиной 3,5 километра вокруг озера.

Для опытных туристов проложены более сложные маршруты по горам, включая восхождение на вершину Черна Глава высотой свыше 2100 метров.

Летом здесь можно отправиться в многодневный поход с ночёвками в катунах — деревянных пастушеских хижинах, где по-прежнему останавливаются местные жители.

Проклетие: дикая красота на границе

Самый молодой национальный парк Черногории — Проклетие — был создан в 2009 году. Он охватывает горный массив на стыке границ с Албанией и Косово. Эти земли называют "проклятыми горами" за суровый рельеф и труднодоступность, но именно это делает парк особенно притягательным.

Начать путешествие удобно из города Гусинье. Здесь сохранилась мечеть XVII века и находятся известные источники Али-паши — живописные ключи, бьющие из-под скал у подножия гор.

Для тех, кто ищет настоящих приключений, в центре для посетителей можно получить информацию о сложных маршрутах и нанять местных гидов. Здесь начинаются многодневные походы по одному из самых малоизученных регионов Европы.

Черногория хранит в своих национальных парках совершенно разные пейзажи: от озёр и каньонов до девственных лесов и суровых горных хребтов. Каждое из этих мест по-своему уникально и оставляет впечатления, которые невозможно забыть.