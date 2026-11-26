Министерство иностранных дел Черногории выпустило официальное предупреждение о деятельности мошеннических сайтов legalentry. me и montenegroe-visa.info. Эти ресурсы незаконно используют символику и название ведомства, выдавая себя за государственные платформы для оформления электронных виз. По данным МИД, цель создателей этих площадок — обман заявителей, кража персональных данных и незаконный сбор средств.

В ведомстве настоятельно рекомендуют туристам и гражданам не вводить личную информацию и не проводить оплату на указанных ресурсах. Министерство уже предпринимает меры в пределах своих полномочий, чтобы пресечь деятельность мошенников.

Особое внимание уделяется стадии внедрения визовой системы: система электронных виз (e-Visa) в Черногории на данный момент не запущена и находится в стадии разработки. Официальные планы предполагают ее внедрение только в мае 2027 года. До этого срока достоверная информация о правилах въезда доступна исключительно на официальном портале правительства Черногории (gov.me) или через дипломатические представительства страны.

В контексте изменения визовых правил, с 1 ноября 2026 года для российских туристов, которым требуется виза после отмены безвизового режима, оформление доступно только в бумажном виде. Сделать это можно через визовые центры VFS Global в России или напрямую в консульском отделе посольства Черногории в Москве.