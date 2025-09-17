Дом, где стены шепчут убийство: новый сезона "Монстра" обещает кошмар даже без маньяков

Netflix продолжает развивать один из самых обсуждаемых своих проектов — сериал "Монстр", созданный Райаном Мерфи. На этот раз в центре истории окажется громкое дело Лиззи Борден, а к актерскому составу присоединились новые звезды.

Лицо нового сезона

В роли главной героини появится Элла Битти, которой досталась роль Лиззи Борден — женщины, обвиненной в жестоком убийстве собственного отца и мачехи в конце XIX века. Этот процесс стал одним из самых резонансных в истории США и породил множество легенд.

К проекту присоединились и другие известные актрисы. Билли Лурд, знакомая зрителям по "Американской истории ужасов", сыграет сестру Лиззи — Эмму Борден. Ей предстоит воплотить образ женщины, раздираемой внутренними противоречиями. Джессика Барден перевоплотится в актрису Нэнси О'Нид, дружба которой с Лиззи вызвала разрыв между сестрами.

Второстепенные, но значимые роли исполнят Вики Крипс (горничная Бриджит Салливан), Ребекка Холл (мачеха Эбби Борден) и Чарли Ханнам (отец семейства Эндрю Борден).

"Монстр становится своеобразной антологией ужасов, где реальная история подается через призму драмы", — отметили в Deadline.

Истории из разных эпох

Первый сезон "Монстра" был посвящен маньяку Джеффри Дамеру. Эван Питерс, сыгравший убийцу, получил за эту роль "Золотой глобус". Второй сезон вышел в 2024 году и рассказал о братьях Менендес, которые убили собственных родителей.

Третий сезон, премьера которого состоится 3 октября, сосредоточен на Эде Гейне — преступнике, вдохновившем такие фильмы, как "Психо" и "Молчание ягнят". Чарли Ханнам сыграл в нем главную роль.

Новый сезон продолжает линию — каждая часть посвящена реальным преступлениям, которые потрясли общество.

Сравнение сезонов

Сезон Герой Актер Год премьеры Тематика 1 Джеффри Дамер Эван Питерс 2022 Серийные убийства 2 Братья Менендес Николас Александр Чавез, Феликс Маллард 2024 Убийство родителей 3 Эд Гейн Чарли Ханнам 2025 Маньяк и расхититель могил 4 Лиззи Борден Элла Битти 2026 (ожидается) Убийство семьи

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : смотреть сериал вразнобой.

Последствие : теряется логика развития антологии.

Альтернатива : начинать строго по порядку.

Ошибка : воспринимать сериал как точную хронику.

Последствие : формируется искаженное представление о событиях.

Альтернатива: воспринимать шоу как художественную интерпретацию, а за фактами обращаться к документалистике.

А что если…

А что если "Монстр" станет долгосрочной франшизой наподобие "Американской истории ужасов"? У Мерфи есть возможность раскрывать десятки громких дел — от Аль Капоне до Чарльза Мэнсона. Это может превратить сериал в полноценную энциклопедию криминальной истории XX века.

Мифы и правда

Миф : сериал полностью основан на документальных материалах.

Правда : факты используются, но многие сцены драматизированы.

Миф : все преступления показаны в мельчайших деталях.

Правда: часть событий адаптирована, чтобы соответствовать жанру драмы.

3 интересных факта