Дом, где стены шепчут убийство: новый сезона "Монстра" обещает кошмар даже без маньяков
Netflix продолжает развивать один из самых обсуждаемых своих проектов — сериал "Монстр", созданный Райаном Мерфи. На этот раз в центре истории окажется громкое дело Лиззи Борден, а к актерскому составу присоединились новые звезды.
Лицо нового сезона
В роли главной героини появится Элла Битти, которой досталась роль Лиззи Борден — женщины, обвиненной в жестоком убийстве собственного отца и мачехи в конце XIX века. Этот процесс стал одним из самых резонансных в истории США и породил множество легенд.
К проекту присоединились и другие известные актрисы. Билли Лурд, знакомая зрителям по "Американской истории ужасов", сыграет сестру Лиззи — Эмму Борден. Ей предстоит воплотить образ женщины, раздираемой внутренними противоречиями. Джессика Барден перевоплотится в актрису Нэнси О'Нид, дружба которой с Лиззи вызвала разрыв между сестрами.
Второстепенные, но значимые роли исполнят Вики Крипс (горничная Бриджит Салливан), Ребекка Холл (мачеха Эбби Борден) и Чарли Ханнам (отец семейства Эндрю Борден).
"Монстр становится своеобразной антологией ужасов, где реальная история подается через призму драмы", — отметили в Deadline.
Истории из разных эпох
Первый сезон "Монстра" был посвящен маньяку Джеффри Дамеру. Эван Питерс, сыгравший убийцу, получил за эту роль "Золотой глобус". Второй сезон вышел в 2024 году и рассказал о братьях Менендес, которые убили собственных родителей.
Третий сезон, премьера которого состоится 3 октября, сосредоточен на Эде Гейне — преступнике, вдохновившем такие фильмы, как "Психо" и "Молчание ягнят". Чарли Ханнам сыграл в нем главную роль.
Новый сезон продолжает линию — каждая часть посвящена реальным преступлениям, которые потрясли общество.
Сравнение сезонов
|Сезон
|Герой
|Актер
|Год премьеры
|Тематика
|1
|Джеффри Дамер
|Эван Питерс
|2022
|Серийные убийства
|2
|Братья Менендес
|Николас Александр Чавез, Феликс Маллард
|2024
|Убийство родителей
|3
|Эд Гейн
|Чарли Ханнам
|2025
|Маньяк и расхититель могил
|4
|Лиззи Борден
|Элла Битти
|2026 (ожидается)
|Убийство семьи
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: смотреть сериал вразнобой.
-
Последствие: теряется логика развития антологии.
-
Альтернатива: начинать строго по порядку.
-
Ошибка: воспринимать сериал как точную хронику.
-
Последствие: формируется искаженное представление о событиях.
-
Альтернатива: воспринимать шоу как художественную интерпретацию, а за фактами обращаться к документалистике.
А что если…
А что если "Монстр" станет долгосрочной франшизой наподобие "Американской истории ужасов"? У Мерфи есть возможность раскрывать десятки громких дел — от Аль Капоне до Чарльза Мэнсона. Это может превратить сериал в полноценную энциклопедию криминальной истории XX века.
Мифы и правда
-
Миф: сериал полностью основан на документальных материалах.
-
Правда: факты используются, но многие сцены драматизированы.
-
Миф: все преступления показаны в мельчайших деталях.
-
Правда: часть событий адаптирована, чтобы соответствовать жанру драмы.
3 интересных факта
-
История Лиззи Борден породила детскую считалку, которая до сих пор известна в США.
-
Дом, где произошло убийство, сохранился и работает как музей.
-
В 90-е по делу Лиззи сняли несколько фильмов и сериалов, но ни один не имел такого резонанса, как будущая версия Мерфи.
