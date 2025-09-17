Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Билли Лурд
Билли Лурд
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:35

Дом, где стены шепчут убийство: новый сезона "Монстра" обещает кошмар даже без маньяков

Билли Лурд и Джессика Барден присоединились к актёрскому составу "Монстра"

Netflix продолжает развивать один из самых обсуждаемых своих проектов — сериал "Монстр", созданный Райаном Мерфи. На этот раз в центре истории окажется громкое дело Лиззи Борден, а к актерскому составу присоединились новые звезды.

Лицо нового сезона

В роли главной героини появится Элла Битти, которой досталась роль Лиззи Борден — женщины, обвиненной в жестоком убийстве собственного отца и мачехи в конце XIX века. Этот процесс стал одним из самых резонансных в истории США и породил множество легенд.

К проекту присоединились и другие известные актрисы. Билли Лурд, знакомая зрителям по "Американской истории ужасов", сыграет сестру Лиззи — Эмму Борден. Ей предстоит воплотить образ женщины, раздираемой внутренними противоречиями. Джессика Барден перевоплотится в актрису Нэнси О'Нид, дружба которой с Лиззи вызвала разрыв между сестрами.

Второстепенные, но значимые роли исполнят Вики Крипс (горничная Бриджит Салливан), Ребекка Холл (мачеха Эбби Борден) и Чарли Ханнам (отец семейства Эндрю Борден).

"Монстр становится своеобразной антологией ужасов, где реальная история подается через призму драмы", — отметили в Deadline.

Истории из разных эпох

Первый сезон "Монстра" был посвящен маньяку Джеффри Дамеру. Эван Питерс, сыгравший убийцу, получил за эту роль "Золотой глобус". Второй сезон вышел в 2024 году и рассказал о братьях Менендес, которые убили собственных родителей.

Третий сезон, премьера которого состоится 3 октября, сосредоточен на Эде Гейне — преступнике, вдохновившем такие фильмы, как "Психо" и "Молчание ягнят". Чарли Ханнам сыграл в нем главную роль.

Новый сезон продолжает линию — каждая часть посвящена реальным преступлениям, которые потрясли общество.

Сравнение сезонов

Сезон Герой Актер Год премьеры Тематика
1 Джеффри Дамер Эван Питерс 2022 Серийные убийства
2 Братья Менендес Николас Александр Чавез, Феликс Маллард 2024 Убийство родителей
3 Эд Гейн Чарли Ханнам 2025 Маньяк и расхититель могил
4 Лиззи Борден Элла Битти 2026 (ожидается) Убийство семьи

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: смотреть сериал вразнобой.

  • Последствие: теряется логика развития антологии.

  • Альтернатива: начинать строго по порядку.

  • Ошибка: воспринимать сериал как точную хронику.

  • Последствие: формируется искаженное представление о событиях.

  • Альтернатива: воспринимать шоу как художественную интерпретацию, а за фактами обращаться к документалистике.

А что если…

А что если "Монстр" станет долгосрочной франшизой наподобие "Американской истории ужасов"? У Мерфи есть возможность раскрывать десятки громких дел — от Аль Капоне до Чарльза Мэнсона. Это может превратить сериал в полноценную энциклопедию криминальной истории XX века.

Мифы и правда

  • Миф: сериал полностью основан на документальных материалах.

  • Правда: факты используются, но многие сцены драматизированы.

  • Миф: все преступления показаны в мельчайших деталях.

  • Правда: часть событий адаптирована, чтобы соответствовать жанру драмы.

3 интересных факта

  1. История Лиззи Борден породила детскую считалку, которая до сих пор известна в США.

  2. Дом, где произошло убийство, сохранился и работает как музей.

  3. В 90-е по делу Лиззи сняли несколько фильмов и сериалов, но ни один не имел такого резонанса, как будущая версия Мерфи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Mirror: принц Гарри перенёс юбилей в 2014 году из-за состояния Кейт Миддлтон вчера в 16:04

Принц без вечеринки: как Гарри остался без юбилея из-за Кейт Миддлтон

Принц Гарри отказался от шумного празднования юбилея ради здоровья Кейт Миддлтон. Почему он счёл важным перенести своё 30-летие?

Читать полностью » Юлия Проскурякова рассказала о начале отношений с Игорем Николаевым вчера в 15:49

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова: как неожиданные испытания стали началом их любви

Жена Игоря Николаева рассказала, как певец испытывал её чувства в начале их романа. Воспоминания о пути к семье звучат как сюжет фильма.

Читать полностью » Американский рэпер Smokepurpp приедет в Москву на Хэллоуин вчера в 14:15

Американский рэпер Smokepurpp снова в Москве: что подготовил для поклонников на Хэллоуин

На Хэллоуин в Москве выступит один из главных представителей трэп-сцены Smokepurpp. Что ждёт публику на ночном шоу в VK Gipsy?

Читать полностью » В 2025 году продажи в книжных магазинах упали, но выручка выросла на 1,1% вчера в 13:16

От магазинов к онлайн-платформам: как маркетплейсы захватывают книжный рынок

Книжные магазины теряют покупателей, а маркетплейсы и цифровые форматы набирают силу. Почему рынок стремительно меняется?

Читать полностью » Киллиан Мерфи удивил поклонников диджей-сетом на фестивале Sounds from a Safe Harbour в Ирландии вчера в 12:54

Звезда "Опенгеймера" удивил поклонников: диджей-сет, который не ожидал никто

Киллиан Мерфи неожиданно стал диджеем на фестивале в Ирландии. Чем еще удивит актер, известный по ролям в "Опенгеймере" и "Острых козырьках"?

Читать полностью » Кинокомпания вчера в 11:57

Менделеев в кино: два масштабных проекта о великом ученом — что нас ждёт

Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм. Как кинокомпания "Марс Медиа" будет рассказывать о создателе периодической таблицы?

Читать полностью » В 2025 году доходы от микросериалов в Китае превысят кассовые сборы кино вчера в 10:45

Микросериалы в Китае: как короткие видеоформаты стали миллиардным бизнесом

В Китае микросериалы становятся глобальным трендом, с доходами, которые могут превысить традиционные кассовые сборы. Что стоит за этим успехом и какие перспективы?

Читать полностью » Apple TV+ анонсировала пятый сезон сериала вчера в 9:16

Политика, борьба за правду и новые персонажи: что ждёт нас в пятом сезоне "Утреннего шоу"

Apple TV+ продлила "Утреннее шоу" на пятый сезон с новыми персонажами и захватывающими поворотами. Что нас ждет в будущем сезоне?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

В КЧР влагозарядковый полив проводят после листопада и до устойчивых заморозков
Еда

Пошаговый рецепт торта Славянка с масляным кремом и халвой
Садоводство

Агрономы объяснили, почему нельзя хранить картофель на свету и в полиэтиленовых пакетах
Туризм

В Краснодаре открыли международные рейсы в Стамбул, Анталью, Дубай и Ереван
Авто и мото

ЦОДД: количество погибших в авариях в Москве сократилось на 29% в 2025 году
Еда

Рыба лакомка из горбуши в духовке получается с сырной корочкой
Наука

Учёные из Италии обнаружили подводную кальдеру и оползень у острова Искья
Питомцы

Резкие перемены в быту становятся причиной плача у взрослых кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet