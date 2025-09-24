Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Печенье
Печенье
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:39

Печенье, которое придумали монахини: секрет XVI века жив и сегодня

Монастырь Сан-Кастренсе в Монреале назвал своё печенье частью культурного наследия

Печенье, созданное в сердце Монреале, давно стало не только сладким угощением, но и частью культурного наследия Сицилии. Его история уходит в XVI век, когда монахини-бенедиктинки монастыря Сан-Кастренсе впервые приготовили лакомство в виде перевёрнутой буквы S. Тогда оно предназначалось только для монастыря, но со временем распространилось за его стены и обрело невероятную популярность. Именно спрос привёл к появлению первой фабрики, специализирующейся на этом печенье, которая считается старейшей в городе.

Его особенность в том, что оно не слишком сладкое. Лёгкая глазурь в виде завитков уравновешивает вкус, делая печенье подходящим и для завтрака с кофе, и для вечернего чая. Простота состава и деревенский характер рецепта объясняют, почему оно сохраняется неизменным веками. Рассыпчатое и ароматное, оно хранится неделями в жестяной банке, а готовится быстро и без сложностей.

Сравнение: печенье из Монреале и другие итальянские сладости

Название Особенность Когда подают
Печенье из Монреале Форма S, лёгкая глазурь, рассыпчатая текстура Универсальное угощение
Бискотти Твёрдые, дважды выпеченные, часто с орехами К кофе или вино
Канноли Трубочки с кремовой начинкой Праздничный десерт
Амаретти Миндальное печенье, более сладкое Чай, ликёры

Такое сопоставление показывает, что монреальское печенье ближе к домашней традиции, нежели к торжественным десертам, и именно в этом его обаяние.

Советы шаг за шагом: как приготовить дома

  1. Разведите аммиак в молоке — это придаст печенью характерную лёгкость.

  2. Используйте муку 00 — она обеспечивает нежную текстуру.

  3. Добавьте мягкое сало: заменять его сливочным маслом можно, но вкус будет менее аутентичным.

  4. После замеса заверните тесто в плёнку и дайте ему отдохнуть в холодильнике 30 минут.

  5. Формируйте небольшие "колбаски" длиной 7-8 см и придавайте им форму буквы S.

  6. Выпекайте при 200 °C около 15 минут до лёгкого золотистого оттенка.

  7. Для глазури соедините сахарную пудру и белок, нанесите тонкими завитками и дайте высохнуть.

Инструменты, которые облегчат процесс: миксер для замеса, кондитерский мешок для глазури и пергамент для выпечки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заменить свиное сало растительным маслом.
    → Последствие: печенье получится сухим и менее ароматным.
    → Альтернатива: используйте сливочное масло хорошего качества.

  • Ошибка: передержать в духовке.
    → Последствие: изделия станут твёрдыми и сухими.
    → Альтернатива: контролируйте время, вынимайте при лёгком румянце.

  • Ошибка: перелить глазурь.
    → Последствие: она будет стекать, создавая неровный слой.
    → Альтернатива: наносите тонкие капли или линии при помощи чайной ложки или мешка.

А что если…

А что если использовать не классический ванильный аромат, а лимонную цедру или апельсиновую эссенцию? Такой вариант тоже допустим: цитрус придаст свежую ноту и разнообразит традиционный вкус, не нарушая основы рецепта.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Лёгкое приготовление, доступные ингредиенты Использование сала может смущать
Долгое хранение без потери качества Требует точного времени выпечки
Универсальность — подходит к чаю, кофе, вино Менее сладкое, чем привычные десерты
Историческая ценность и аутентичность Глазурь требует аккуратности

FAQ

Как выбрать правильную муку?
Лучше всего использовать муку 00 — она тонкого помола и делает тесто мягким.

Сколько стоит приготовить партию?
В пересчёте на доступные продукты цена получится низкой: основной расход — сахар и мука.

Что лучше для глазури: белок или вода?
Классический рецепт предполагает белок, так глазурь держит форму и дольше сохраняется.

Мифы и правда

  • Миф: печенье обязательно должно быть очень сладким.
    Правда: оно изначально было лишь слегка подслащённым, глазурь служит для баланса.

  • Миф: для приготовления нужно дорогое оборудование.
    Правда: достаточно духовки и пары простых кухонных инструментов.

  • Миф: рецепт невозможно повторить дома.
    Правда: он доступен даже начинающим кулинарам.

Исторический контекст

  1. XVI век — рождение рецепта в монастыре Сан-Кастренсе.

  2. XVII-XVIII века — распространение за пределами монастыря.

  3. XIX век — открытие фабрики, ставшей старейшей в Монреале.

  4. XXI век — официальное включение в национальный список традиционных продуктов Италии.

3 интересных факта

  • Форма буквы S символизирует не только эстетику, но и практичность: печенье удобно держать.

  • Аммиак в рецепте — традиционный разрыхлитель, который придаёт хрусткость без лишней сладости.

  • Печенье до сих пор используют в религиозных праздниках Сицилии как символ общих трапез.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Салат с курицей и грибами подходит для повседневного меню сегодня в 3:15

Шампиньоны в салате с курицей: как сделать блюдо лёгким и питательным одновременно

Салат с курицей, шампиньонами и огурцом — сочетание простоты и яркого вкуса. Рассказываем, как приготовить и чем можно заменить ингредиенты.

Читать полностью » Салат из редьки с мясом сохраняет полезные свойства при правильном приготовлении сегодня в 3:12

Забудьте всё, что знали о редьке: этот мясной салат удивит даже гурманов

Салат из редьки с мясом — неожиданный союз пользы и вкуса. Разбираем тонкости приготовления, варианты продуктов и мифы о редьке.

Читать полностью » Средиземноморская паста с грибами названа альтернативой мясным блюдам сегодня в 0:21

Паста без сливок и мяса: средиземноморский рецепт удивляет вкусом

Средиземноморская грибная паста — вкусное и полезное блюдо для тех, кто ищет гармонию между насыщенным вкусом и лёгкостью в рационе.

Читать полностью » Французские исследователи связали 2,4% тяжёлых пищевых аллергий с гречкой вчера в 23:33

Самая безопасная крупа вошла в список продуктов с высоким риском аллергии

Французские учёные нашли неожиданный источник анафилаксии — гречку. Почему «безобидная» крупа попала в список подозреваемых и что теперь делать потребителям?

Читать полностью » Эксперты: молоко может быть опасным даже при нормальном запахе и вкусе вчера в 23:28

На запах свежее, на деле — риск: молочные ловушки в вашем холодильнике

Почему молоко может быть опасным даже при нормальном запахе и виде? Учёные объяснили, почему доверять только органолептике нельзя.

Читать полностью » Эксперты: белковый завтрак в первые 30 минут после сна снижает тягу к сладкому вчера в 23:16

Завтрак, который худеет за тебя: простой трюк "30-30-30" захватил соцсети

В соцсетях набирает популярность метод «30-30-30»: белок утром и лёгкая активность. Чем он отличается от других диет и почему помогает снижать вес?

Читать полностью » Гастроэнтерологи объяснили, почему тяжесть в животе после еды не лечится ферментами вчера в 22:28

Самая коварная причина вздутия — она никак не связана с продуктами

Тяжесть после еды — не повод пить ферменты. В большинстве случаев помогают тарелка, темп и прогулка. Разбираем рабочие шаги и когда таблетки всё же нужны.

Читать полностью » Исследование: мясо и крупы с железом мешают организму усваивать антиоксидант из помидоров вчера в 22:26

Овощ, который не терпит конкуренции: с чем нельзя сочетать помидоры, если хотите получить пользу

Учёные выяснили: сочетание томатов с продуктами, богатыми железом, снижает усвоение ликопина почти вдвое. Как правильно есть помидоры, чтобы сохранить их пользу?

Читать полностью »

Новости
Дом

Уксус, сода и лимон помогают удалить запах с разделочных досок
Авто и мото

NHTSA выявило поставки поддельных подушек безопасности из Китая в США
Спорт и фитнес

Учёные: 9 месяцев силовых тренировок увеличивают базовый обмен на 73 ккал в день
Питомцы

Британская и персидская кошки названы оптимальными для людей старше 70 лет
ДФО

В России зарегистрировано почти четыре миллиона праворульных авто — сообщили аналитики "Автостата" по итогам 2024 года
Садоводство

Контейнеры позволяют контролировать почву и легко переносить растения
Еда

Шеф Danì Maison Ди Костанцо заявил, что лингвини подходят к морепродуктам лучше спагетти
Садоводство

Хурма требует рыхлой дренированной почвы и регулярного полива особенно в период плодоношения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet