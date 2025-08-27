Пляж длиной в целый город: Европа скрывает побережье, о котором почти никто не знает

Хотя календарное лето подходит к концу, для многих отпуск продолжается и в сентябре. Особенно это актуально для тех, кто выбирает Грецию, где отдых возможен далеко за пределами жарких июльских и августовских дней.

В четырех часах езды от Афин расположен пляж, который официально считается самым протяжённым песчаным побережьем Европы. Речь идёт о пляже Монолити в регионе Превеза. Его длина составляет около 25 километров: он тянется от деревни Митикас до Кастросикии и поражает своей природной красотой.

Название пляж получил благодаря крупным скалам, некогда возвышавшимся примерно в 10 метрах от берега. Эти природные образования просуществовали до 1943 года, пока немецкие и итальянские солдаты не разрушили их, устроив обстрел из миномётов.

Кроме того, застройка на территории побережья строго запрещена: участок охраняется в связи с его близостью к археологическому памятнику — древнему городу Никополь. Именно поэтому Монолити сохранил свою первозданность и остаётся уникальным местом для отдыха, которое ценят туристы, предпочитающие отдыхать не на островах, а на континентальной Ривьере.