Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пляж Монолити, Греция
Пляж Монолити, Греция
© commons.wikimedia.org by Harry Gouvas is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 17:23

Пляж длиной в целый город: Европа скрывает побережье, о котором почти никто не знает

Самый длинный пляж Европы оказался в Греции

Хотя календарное лето подходит к концу, для многих отпуск продолжается и в сентябре. Особенно это актуально для тех, кто выбирает Грецию, где отдых возможен далеко за пределами жарких июльских и августовских дней.

В четырех часах езды от Афин расположен пляж, который официально считается самым протяжённым песчаным побережьем Европы. Речь идёт о пляже Монолити в регионе Превеза. Его длина составляет около 25 километров: он тянется от деревни Митикас до Кастросикии и поражает своей природной красотой.

Название пляж получил благодаря крупным скалам, некогда возвышавшимся примерно в 10 метрах от берега. Эти природные образования просуществовали до 1943 года, пока немецкие и итальянские солдаты не разрушили их, устроив обстрел из миномётов.

Кроме того, застройка на территории побережья строго запрещена: участок охраняется в связи с его близостью к археологическому памятнику — древнему городу Никополь. Именно поэтому Монолити сохранил свою первозданность и остаётся уникальным местом для отдыха, которое ценят туристы, предпочитающие отдыхать не на островах, а на континентальной Ривьере.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Что нужно спланировать для самостоятельного путешествия сегодня в 9:13

Ошибка новичков: что забывают спланировать, отправлясть в отпуск без турагентства

Самостоятельные путешествия дают свободу, но требуют подготовки. Что нужно продумать, если вы едете без турагентства?

Читать полностью » Можно ли поехать дешевле самостоятельно, чем с туроператором сегодня в 8:11

Самостоятельное путешествие: свобода или лишние траты

Туроператоры предлагают горящие туры дешевле билетов. Но можно ли при этом сохранить свободу и уложиться в бюджет, путешествуя самостоятельно?

Читать полностью » Что открывается перед путешественником, когда он перестает ездить по готовым турам сегодня в 7:10

Секреты самостоятельных поездок: свобода, которую ищут туристы

Пакетный туризм удобен, но ограничивает свободу. Как решиться на самостоятельные поездки и сделать их безопасными и увлекательными?

Читать полностью » Удобство или ограничение свободы: почему опытные путешественники не уважают пакетный туризм сегодня в 6:07

Как вернуть дух авантюризма путешествию, даже если вы поехали по путевке

Пакетный туризм обеспечивает комфорт и предсказуемость. Но опытные путешественники критикуют его за отсутствие свободы. Как сохранить дух авантюризма?

Читать полностью » Безопасность на серпантинах: рекомендации путешественникам сегодня в 5:04

Серпантины опаснее, чем кажутся: секреты горных дорог, которые должен знать каждый

Горные дороги красивы, но коварны. Туристам стоит знать правила вождения на серпантинах: от выбора скорости до особенностей торможения.

Читать полностью » Черногория и традиции: личный опыт общения с местной семьёй сегодня в 4:02

Традиции и гостеприимство: почему в Черногории туристов делят на своих и чужих

Черногорцы не любят пакетных туристов: они теряют контакт с культурой. Я понял это, когда оказался на ужине в местной семье и познакомился с традициями.

Читать полностью » Опыт аренды байка в Черногории: серпантины и штраф за скорость сегодня в 3:00

Штраф на месте: как полиция Черногории воспитывает туристов

Аренда байка в Колашине подарила серпантины и тишину, но закончилась штрафом. Личный опыт поездки по Черногории и встреча с патрулем.

Читать полностью » Ле-Бо-де-Прованс вошёл в список самых красивых деревень Франции сегодня в 2:16

Час от Марселя — и вы попадаете в деревню, где время словно остановилось

Ле-Бо-де-Прованс — деревня, где оживает история: замки, древние улицы и виды на Альпий. Это место удивит не только любителей прошлого.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ученые обнаружили новую рыбу Onychodus mikijuk в Канадской Арктике
Питомцы

Учёные объяснили, почему собаки пьют воду иначе, чем кошки и люди
Садоводство

Эксперты назвали самые опасные болезни кукурузы: листовые пятнистости и антракноз снижают урожай
Еда

Сохраните хруст перцев: холодное маринование на зиму с трёхнедельной выдержкой
Авто и мото

В Госдуме предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо перечислила шесть упражнений с гантелями для силы и выносливости
Туризм

Крепость Корела и маршруты по Вуоксе: что посмотреть в Приозерске на Карельском перешейке
Наука и технологии

Учёные выяснили, как мозг обрабатывает одновременные звук и изображение
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru