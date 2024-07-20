В Демократической Республике Конго растёт число заражений вирусом mpox (новое название оспы обезьян), с эпицентром в западной провинции Экваториальная. Министр связи и по делам СМИ, Патрик Муйяйя Катембве, рассказал о 11 166 зараженных и 450 смертях. Вспышка связана с новым штаммом Clade 1b, который является генетической модификацией вируса и представляет повышенную угрозу, с около 5% смертности.
ВОЗ предупредила о глобальной угрозе от этого штамма, который передаётся в основном половым путем. Mpox встречается преимущественно в районах близ тропических лесов в центральной и западной Африке и обычно передаётся от диких животных, с ограниченной передачей от человека к человеку, сообщает ТАСС.
Фото: sharpphotography.co.uk/Charles J. Sharp (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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