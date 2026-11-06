Оспа обезьян добралась до Подмосковья: что мешает вирусу массово распространяться в России

Риск широкого распространения оспы обезьян среди населения России остается минимальным из-за специфических путей передачи инфекции, отметил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. В комментарии для NewsInfo.Ru эксперт пояснил, что биологические особенности возбудителя препятствуют его массовому переходу в общую популяцию.

Ранее сообщалось, что в Московской области был зафиксирован четвертый случай инфицирования этим типом вируса. Житель Подмосковья, прибывший из поездки в Барселону, был помещен в Домодедовскую больницу с соответствующим диагнозом. Представители медицинского учреждения в Telegram-канале уточнили, что врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное. Оспа обезьян традиционно вызывает настороженность в обществе, однако специалисты призывают объективно оценивать масштаб угрозы.

Лукашев подчеркнул, что данный патоген требует очень близкого физического контакта для заражения, что существенно ограничивает круг потенциальных жертв. При этом личная безопасность и соблюдение гигиены остаются ключевыми факторами профилактики. По словам вирусолога, вирус не обладает способностью передаваться по воздуху, что исключает сценарий развития глобальной чрезвычайной ситуации.

"Вирус передается при половом контакте или при очень близком физическом контакте, поэтому вероятность его широкого распространения невысока. Однако в специфических социальных группах распространение действительно возможно: несколько лет назад в Европе и США наблюдалась довольно крупная эпидемия", — пояснил он.

Эксперт добавил, что даже во время прошлых вспышек за рубежом инфекция локализовалась в определенных сообществах. Врачи напоминают, что многие первые симптомы болезни могут напоминать другие инфекционные заболевания. Однако отсутствие респираторного пути передачи делает этот вирус менее опасным в сравнении с гриппом или коронавирусом.

"Вирус не перешёл в широкую популяцию и не передаётся воздушно-капельным путём, поэтому вероятность пандемии низкая. При этом основные случаи регистрируются среди мужчин, ведущих запрещенные в России половые контакты", — отметил эксперт.

Анализируя текущую эпидемиологическую обстановку, специалисты указывают, что возникновение крупномасштабной пандемии в данном случае маловероятно. Основное внимание органов здравоохранения по-прежнему сосредоточено на своевременном выявлении завозных случаев и изоляции заболевших для предотвращения цепочек передачи внутри страны.

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