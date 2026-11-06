Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ковидный госпиталь
Ковидный госпиталь
© Mos.ru by Максим Денисов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 13:05

Оспа обезьян добралась до Подмосковья: что мешает вирусу массово распространяться в России

Риск широкого распространения оспы обезьян среди населения России остается минимальным из-за специфических путей передачи инфекции, отметил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. В комментарии для NewsInfo.Ru эксперт пояснил, что биологические особенности возбудителя препятствуют его массовому переходу в общую популяцию.

Ранее сообщалось, что в Московской области был зафиксирован четвертый случай инфицирования этим типом вируса. Житель Подмосковья, прибывший из поездки в Барселону, был помещен в Домодедовскую больницу с соответствующим диагнозом. Представители медицинского учреждения в Telegram-канале уточнили, что врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное. Оспа обезьян традиционно вызывает настороженность в обществе, однако специалисты призывают объективно оценивать масштаб угрозы.

Лукашев подчеркнул, что данный патоген требует очень близкого физического контакта для заражения, что существенно ограничивает круг потенциальных жертв. При этом личная безопасность и соблюдение гигиены остаются ключевыми факторами профилактики. По словам вирусолога, вирус не обладает способностью передаваться по воздуху, что исключает сценарий развития глобальной чрезвычайной ситуации.

"Вирус передается при половом контакте или при очень близком физическом контакте, поэтому вероятность его широкого распространения невысока. Однако в специфических социальных группах распространение действительно возможно: несколько лет назад в Европе и США наблюдалась довольно крупная эпидемия", — пояснил он.

Эксперт добавил, что даже во время прошлых вспышек за рубежом инфекция локализовалась в определенных сообществах. Врачи напоминают, что многие первые симптомы болезни могут напоминать другие инфекционные заболевания. Однако отсутствие респираторного пути передачи делает этот вирус менее опасным в сравнении с гриппом или коронавирусом.

"Вирус не перешёл в широкую популяцию и не передаётся воздушно-капельным путём, поэтому вероятность пандемии низкая. При этом основные случаи регистрируются среди мужчин, ведущих запрещенные в России половые контакты", — отметил эксперт.

Анализируя текущую эпидемиологическую обстановку, специалисты указывают, что возникновение крупномасштабной пандемии в данном случае маловероятно. Основное внимание органов здравоохранения по-прежнему сосредоточено на своевременном выявлении завозных случаев и изоляции заболевших для предотвращения цепочек передачи внутри страны.

Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова

Читайте также

Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вирус папилломы человека угрожает не только девочкам: вот почему страдают и мальчики 28.10.2026 в 13:58

Педиатр Кирилл Константинов прокомментировал NewsInfo важность вакцинации мальчиков от вируса папилломы.

Читать полностью » Холод запускает неприятные процессы у корней волос: при какой температуре шапка становится необходимой 26.10.2026 в 16:54

Косметолог Татьяна Егорова предложила NewsInfo несколько простых изменений в уходе за волосами, чтобы сохранить их здоровье в холодный период.

Читать полностью » Визажисты добиваются идеальной белизны глаз: почему после такого макияжа может понадобиться лечение 23.10.2026 в 13:11

Офтальмолог Мария Левина объяснила NewsInfo, почему использование капель для глаз в косметических целях может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Читать полностью » Стройность может обойтись слишком дорого: уколы для похудения связали с неожиданной угрозой 20.10.2026 в 17:46

Невролог Павел Керекеша объяснил NewsInfo, как инъекции для снижения веса могут влиять на опорно-двигательный аппарат.

Читать полностью » Детские сосуды под ударом: почему проверка холестерина стала важной даже для здоровых школьников 20.10.2026 в 16:18

Педиатр Игорь Орлов рассказал NewsInfo, почему уровень холестерина у детей стал поводом для беспокойства.

Читать полностью » Россиян начнут вызывать в поликлиники по новым правилам: система может столкнуться с неожиданным препятствием 19.10.2026 в 17:56

Терапевт Павел Воробьев оценил для NewsInfo идею введения системы автоматических вызовов пациентов с высокими рисками по здоровью.

Читать полностью » Голодать после шести вечера необязательно: поздний ужин допускается с определенными продуктами 19.10.2026 в 16:00

Диетолог Алексей Калинчев объяснил NewsInfo, почему поздний ужин не может вредить организму.

Читать полностью » Грипп позади, а опасность осталась: почему перенесенная болезнь не гарантирует защиту от новой инфекции 19.10.2026 в 14:47

Терапевт Алексей Водовозов предупредил читателей NewsInfo о необходимости вакцинации против гриппа в условиях постоянных мутаций вируса.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Мировое признание достигнуто: Малайзия ворвалась в престижный перечень мест силы следующего года
Туризм
Исчезающее наследие предков: в глуши Кералы возродили производство гигантских судов без чертежей
Отбивные с корочкой, а внутри сочные: что помогает свинине не пересохнуть после сковороды
Лук томится два часа, а суп совсем не скучный: что придаёт французской классике острый характер
Колёса поменяли, а проблемы остались: что водитель может потребовать за плохой шиномонтаж
Семейный гигант съехал с асфальта: Toyota подготовила для Sequoia более доступную версию
Наука
Океаны могли родиться в огне: учёные нашли реакцию, которая превращала камни в воду на Земле
Ниву разобрали до винтика, а внутри оказались знакомые детали: что скрывает новый мотор LADA
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet