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Ученые в лаборатории
Ученые в лаборатории
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:48

Оспа обезьян заставила россиян насторожиться: сможет ли опасная инфекция захватить другие регионы

Риск масштабного распространения оспы обезьян в Московском регионе оценивается как крайне низкий из-за специфических особенностей передачи данного патогена, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Эксперт прокомментировал ситуацию с возможным выявлением инфекции специально для NewsInfo.

Ранее сообщалось, что региональное управление Роспотребнадзора инициировало санитарно-эпидемиологическое расследование после получения сведений о потенциальном случае заражения на территории Подмосковья. В ведомстве подчеркнули, что специалисты незамедлительно приступили к проверке данных и реализации необходимых профилактических мер.

Ранее представители надзорных органов уже разъясняли, как организована безопасность на работе и в общественных местах при угрозе распространения вирусных заболеваний.

По мнению Аграновского, текущая ситуация не дает веских поводов для серьезного беспокойства. Вирусолог подчеркнул, что эпидемический агент не склонен к стремительному охвату больших групп населения. Стоит отметить, что медики регулярно анализируют первые симптомы различных инфекций, чтобы не допустить ошибок при постановке диагноза.

"Считаю, что опасно в незначительной степени. Распространяется плохо, с трудом распространяется. Летальность низкая, патогенность средняя, далеко не пойдет", — отметил Аграновский.

Специалист также предостерег граждан от излишней мнительности и самостоятельного поиска признаков болезни без подтвержденных данных от медицинских служб. Подобная бдительность важна, когда обсуждается сезонная профилактика ОРВИ, однако в случае с редкими вирусами паника контрпродуктивна. Эксперт добавил, что для окончательных выводов необходимо дождаться результатов лабораторных исследований, которые подтвердят или опровергнут наличие конкретного заболевания.

"Не надо уподобляться герою рассказа Джерома-Джерома, который прочел медицинский справочник и немедленно обнаружил у себя все болезни, кроме послеродовой горячки. Это не нужно. Надо предупреждать, когда есть реальная угроза", — пояснил профессор.

Вирусолог заключил, что потенциал оспы обезьян как эпидемического агента невелик. Даже в периоды, когда фиксируются вспышки инфекций в организованных коллективах, специалисты опираются на специфику конкретного возбудителя. Аграновский выразил уверенность, что при соблюдении стандартных мер контроля ситуация останется под управлением врачей.

В мировой практике часто бывает, что новый штамм вируса оказывается значительно менее опасным, чем предполагалось в момент его первичного обнаружения.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов, эксперт в области науки Ирина Соколова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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