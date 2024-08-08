Новая система мониторинга геоопасностей спасёт Сочи и Арктику от землетрясений и цунами

Ученые университета "Сириус" работают над созданием системы мониторинга и предупреждения геологических опасностей, таких как цунами, землетрясения и оползни, сообщает ТАСС.
Этот проект предусматривает комплексный подход, который можно будет применять в других тектонически активных регионах, включая арктические моря для прогноза выбросов метана. Лидер проекта, академик РАН Леопольд Лобковский, отметил, что Большой Сочи, будучи сейсмически активным регионом, особенно нуждается в такой системе.
В рамках проекта планируется использование современных геофизических методов для мониторинга как на суше, так и на морском дне. Ученые уже проводят тестовые измерения и готовятся к установке постоянных сейсмологических наблюдательных пунктов и морских датчиков. Особое внимание уделяется предотвращению экологических катастроф, подобных инциденту с платформой "Deepwater Horizon" в 2010 году. Современное оборудование позволит повысить автономность системы и снизить расходы на ее эксплуатацию.
Фото: flickr.com/Luis Ascenso (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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