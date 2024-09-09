Как спасти яблони от губительного монилиоза?

Монилиоз на яблонях: как распознать и победить опасное грибковое заболевание

Монилиоз, или монилиальный ожог, - одно из самых опасных грибковых заболеваний, поражающих яблони. Эта инфекция способна быстро уничтожить целые деревья, если вовремя не принять меры. Но можно ли вообще спасти яблони от столь коварного недуга?

Что такое монилиоз и как он проявляется?

Монилиоз вызывается грибком Monilinia fructigena, который активно размножается и распространяется в дождливую, влажную погоду. Первые симптомы болезни проявляются весной, когда на цветках, побегах и листьях появляются бурые пятна. Затем поражаются плоды - они краснеют, буреют и быстро загнивают.

Пораженные части деревьев засыхают, опадают и зимой покрываются характерными серыми спороношениями гриба. Если вовремя не принять меры, монилиоз может за один сезон истощить и погубить даже взрослые, сильные яблони.

Возможно ли вылечить яблони от монилиоза?

Несмотря на очень серьезный характер этого заболевания, спасти пораженные деревья вполне реально при условии проведения своевременных и комплексных мероприятий. Вот основные рекомендации:

Профилактика. Регулярно обрабатывайте деревья фунгицидами, особенно в период цветения и созревания плодов, когда риск заражения максимален. Используйте препараты на основе меди, серы или органических соединений. Санитарная обрезка. Своевременно удаляйте все пораженные побеги, ветки и плоды, аккуратно срезая их на 10-15 см ниже видимых повреждений. Сжигайте или закапывайте весь заражённый материал. Известкование. Внесение в почву под кроной извести (0,5-1 кг на 1 кв.м) повышает её кислотность, что неблагоприятно для развития грибка. Внесение удобрений. Регулярное внесение органических и минеральных удобрений повышает иммунитет деревьев, делая их более устойчивыми к болезням. Улучшение освещённости. Прореживание кроны улучшает доступ солнечного света и воздуха к ветвям, что также препятствует распространению инфекции.

Если вовремя провести комплекс этих мероприятий, есть вполне реальные шансы спасти пораженные яблони и получить хороший урожай в следующем сезоне. Главное, действовать быстро и решительно, не дожидаясь, пока болезнь полностью уничтожит деревья.

Фото: Aroche.