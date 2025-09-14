Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Слива Дамсон
Слива Дамсон
© commons.wikimedia.org by Bryan Ledgard is licensed under CC BY 2.0
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:14

Садоводы в тайне используют этот трюк с ветками — и вмиг останавливают серую гниль

Садоводы раскрыли способы защиты вишни и сливы от грибковой инфекции

Ваш сад может выглядеть ухоженным, но незаметный враг уже подбирается к деревьям. Если на вишне или сливе появляются засохшие ветви и гниющие плоды, значит, сад атаковал монилиоз — грибковая болезнь, которая без своевременной помощи способна уничтожить большую часть урожая. Однако паниковать не стоит: существуют проверенные методы, которые помогут защитить сад и сохранить плоды.

Что такое монилиоз и как он распространяется

Эта болезнь чаще всего поражает косточковые культуры именно в период цветения. Споры грибка проникают через цветки, вызывая увядание молодых ветвей. На плодах появляются бурые пятна, быстро превращающиеся в серую гниль. Влажная весна и тёплое лето создают идеальные условия для развития инфекции. Опавшие листья, мумифицированные плоды и поражённые ветви становятся настоящими "хранилищами" спор, готовыми к новому заражению.

Методы борьбы с болезнью

  1. Санитарная обрезка. Весной и осенью необходимо удалять усохшие побеги, захватывая 10-15 см здоровой древесины. Все срезанные ветви лучше сразу сжечь, иначе грибок продолжит развиваться.
  2. Уборка мусора. Осенью обязательно соберите все опавшие листья и засохшие плоды. Почву в приствольных кругах стоит перекопать, чтобы удалить остатки грибка.
  3. Фунгициды. До распускания почек применяют 1%-ную бордоскую жидкость. После цветения эффективны "Хорус" (2 г на 10 л воды) и "Скор" (2 мл на 10 л). Опрыскивание проводят только в сухую погоду.
  4. Биологическая профилактика. Весной и после цветения полезно обрабатывать деревья "Фитоспорином-М" (20 мл на 10 л воды). Этот биопрепарат безопасен и помогает укрепить иммунитет растений.
  5. Выбор сортов. Хорошо зарекомендовали себя устойчивые к монилиозу сорта вишни: "Булатниковская", "Харитоновская", "Шоколадница". Среди слив выделяются "Анна Шпет" и "Ренклод Альтана".
  6. Контроль вредителей. Тля и долгоносики нередко разносят споры грибка. Для защиты подойдут инсектициды, например "Актара" (1,4 г на 10 л воды).
  7. Правильная посадка. Деревья нужно размещать в солнечных и проветриваемых местах, избегая низин, где скапливается влага. Оптимальное расстояние между ними — 2-3 м.

Дополнительные приёмы ухода

Чтобы снизить влажность, регулярно рыхлите землю у стволов. Это создаёт неблагоприятные условия для развития грибка. Полив проводите умеренно: застой воды в почве усиливает риск заражения. Весной полезно вносить удобрения с калием и фосфором, которые укрепляют иммунитет деревьев.

Ошибки, которые совершают садоводы

Часто садоводы начинают обработку слишком поздно — уже после цветения, когда эффективность средств значительно падает. Ещё одна распространённая ошибка — оставлять на деревьях "мумии" плодов. Эти засохшие остатки становятся постоянным очагом инфекции. Также нельзя использовать один и тот же препарат каждый сезон: грибок постепенно привыкает к химии, поэтому фунгициды нужно чередовать.

Когда лучше действовать

  1. Весной опрыскивание проводят дважды — до цветения и через 7-10 дней после.
  2. Летом важно вовремя убирать первые заражённые плоды и повторять обработку.
  3. Осенью применяют 3%-ную бордоскую смесь для искореняющей обработки сада.

Почему борьба с монилиозом так важна

Исследования показывают: если не принимать меры, болезнь способна уничтожить до 80% урожая. В тяжёлых случаях деревья погибают всего за пару сезонов. Но при правильном уходе вишни и сливы будут плодоносить десятилетиями, радуя стабильным и качественным урожаем.

"Монилиоз может уничтожить до 80% урожая, если не принимать меры", — подчеркнули специалисты.

Монилиоз — серьёзная угроза, но не приговор для сада. Санитарная обрезка, своевременная уборка, использование фунгицидов и правильная агротехника помогут справиться с болезнью. Выбирайте устойчивые сорта, укрепляйте деревья и действуйте с весны — тогда ваш урожай будет в безопасности.

Три интересных факта

  1. Первые научные описания монилиоза появились ещё в XIX веке, когда болезнь массово поразила виноградники Европы.
  2. В тёплых странах грибок может развиваться круглый год, поэтому местные фермеры проводят до 6 обработок за сезон.
  3. Современные селекционеры выводят новые сорта косточковых, способные противостоять болезни без применения химии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

С конца августа до октября садоводы удаляют отцветшие головки астр, чтобы контролировать самосев сегодня в 8:25

Астры цветут дольше, если вовремя вспомнить про одну простую хитрость

Узнайте, как правильно обрезать астры для пышного цветения и яркого садового оформления. Три ключевых периода и советы по уходу — читайте далее.

Читать полностью » Когда дело касается пионов, редкость – это не только красота, но и выносливость сегодня в 4:40

На что стоит обратить внимание: три редких пионов, которые добавят ярких красок в ваш сад

Откройте для себя 3 уникальных сорта пионов, которые не только украсят вашу клумбу, но и станут настоящей находкой даже для самых искушенных садоводов.

Читать полностью » Садоводы используют соль для защиты потоса от вредителей и грибковых болезней сегодня в 4:21

Потосу подсыпают соль? Зачем садоводы идут на такой риск

Узнайте, как опытные садоводы используют соль для потоса: защиты от вредителей, контроля влаги и возможные риски. Будьте осторожны с дозировкой!

Читать полностью » Геотекстиль и металлические листы — как создать непроходимый заслон для корней малины сегодня в 3:40

Ремонтантные сорта как оружие: почему новые виды малины переписывают правила садоводства

Раскрываем 7 эффективных методов сдерживания малины: барьеры из металла и геотекстиля, контейнерная посадка и секреты обрезки. Узнайте, как ремонтантные сорта снижают рост поросли на 60%.

Читать полностью » Полые стебли подсолнечника и камыша обеспечивают аэрацию компостной кучи сегодня в 3:19

"Чёрное золото" из отходов: один приём превращает кучу мусора в идеальный компост

Узнайте, как полые стебли растений помогут вам легко аэрационировать компост. Этот простой метод избавит вас от неприятностей и усилий при компостировании!

Читать полностью » Кипяток применяется для обеззараживания почвы на небольших грядках и в горшках сегодня в 2:16

Почва хранит больше врагов, чем кажется: что ослабляет урожай изнутри

Узнайте о простых и эффективных методах обеззараживания почвы, которые помогут сохранить здоровье растений и повысить урожай без агрессивной химии.

Читать полностью » Опьянение деревьев — забытая техника стимуляции плодоношения: плюсы и риски метода сегодня в 2:15

Этот странный метод заставит ваши деревья плодоносить как сумасшедшие — но не каждый садовник решится его повторить

Узнайте, как метод "опьянения деревьев" с помощью кербовки стимулирует плодоношение. Подробное руководство по безопасному кольцеванию ветвей, исторические факты и предупреждения о рисках для вашего сада.

Читать полностью » Эксперт Дэниел Карпентер: для разметки границы газона можно использовать садовый шланг сегодня в 1:39

Газон без рамки — как картина без багета: одна линия меняет весь двор

Научитесь искусству окантовки газона: 5 ключевых шагов и советы от профессионалов, которые помогут вам создать идеальный участок без лишних затрат.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Mercedes-AMG анонсировала новую гибридную версию C63 с мощностью 671 л.с.
Питомцы

Эксперты: охранные качества собаки формируются генетикой, воспитанием и дрессировкой
Садоводство

Как избавиться от тли и колорадского жука: эко-методы опытных огородников
Авто и мото

Валерий Арутин: потеря компрессии в цилиндре — самое опасное последствие троения двигателя
Садоводство

Учёные: овсянка улучшает структуру земли, а пшено и перловка вызывают гниение
Дом

Некоторые продукты теряют вкус и текстуру при хранении в холодильнике
Спорт и фитнес

Врач спортивной медицины Георгий Темичев назвал упражнения для профилактики боли в плече
Красота и здоровье

Питание и рак: эндокринолог Гущина объяснила связь диеты с онкологией
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet