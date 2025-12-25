Монгольская дорога к Байкалу: что сулит туристам новая трасса и как изменится маршрут через Хубсугул

Строительство асфальтированной дороги в Монголии от контрольно-пропускного пункта (КПП) "Ханх" на границе с Россией начнется в 2026 году. Это позволит увеличить турпоток, в частности, из России, и создать новый туристический маршрут, который соединит озера Байкал и Хубсугул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию администрации аймака Хубсугул.

"Ежегодно более 30 тыс. человек, большинство из которых россияне, проходят через монголо-российский погранпереход "Ханх — Монды". В 2026 году начнется строительство 180-километровой асфальтированной дороги, что позволит увеличить количество путешественников в 2-3 раза и создаст туристический маршрут от озера Хубсугул до Байкала", — заявили в администрации.

Туристический потенциал региона

Этот проект значительно расширит туристические возможности региона, который ежегодно привлекает более 100 тыс. иностранных туристов, большинство из которых составляют россияне. Природные красоты Хубсугула, его статус особо охраняемой зоны и включение в Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО делают это место уникальным для экологического туризма.

Хубсугул, одно из самых глубоких и крупных пресноводных озер Монголии, является домом для уникальной флоры и фауны. Его возраст превышает 2 млн лет, и по геологическим характеристикам оно часто называют "младшим братом" Байкала. Из озера Хубсугул вытекает река Эгийн-Гол, которая впадает в реку Селенгу — главный приток Байкала.