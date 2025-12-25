Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Монголия
Монголия
© commons.wikimedia.org by Marcin Konsek is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:02

Монгольская дорога к Байкалу: что сулит туристам новая трасса и как изменится маршрут через Хубсугул

Асфальтированная дорога между Байкалом и Хубсугулом откроет новый туристический маршрут – ТАСС

Строительство асфальтированной дороги в Монголии от контрольно-пропускного пункта (КПП) "Ханх" на границе с Россией начнется в 2026 году. Это позволит увеличить турпоток, в частности, из России, и создать новый туристический маршрут, который соединит озера Байкал и Хубсугул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию администрации аймака Хубсугул.

"Ежегодно более 30 тыс. человек, большинство из которых россияне, проходят через монголо-российский погранпереход "Ханх — Монды". В 2026 году начнется строительство 180-километровой асфальтированной дороги, что позволит увеличить количество путешественников в 2-3 раза и создаст туристический маршрут от озера Хубсугул до Байкала", — заявили в администрации.

Туристический потенциал региона

Этот проект значительно расширит туристические возможности региона, который ежегодно привлекает более 100 тыс. иностранных туристов, большинство из которых составляют россияне. Природные красоты Хубсугула, его статус особо охраняемой зоны и включение в Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО делают это место уникальным для экологического туризма.

Хубсугул, одно из самых глубоких и крупных пресноводных озер Монголии, является домом для уникальной флоры и фауны. Его возраст превышает 2 млн лет, и по геологическим характеристикам оно часто называют "младшим братом" Байкала. Из озера Хубсугул вытекает река Эгийн-Гол, которая впадает в реку Селенгу — главный приток Байкала.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шведский стол в курортных отелях изменят без отказа от формата – ТурПром вчера в 12:33
Конец привычного всё включено откладывается: что на самом деле происходит со шведским столом

"Шведский стол" в Турции и Египте не исчезнет, но изменится: отели переходят к более рациональной и качественной модели питания.

Читать полностью » Туристы в Таиланде превышают бюджет из-за мелких ежедневных расходов – Tурпром вчера в 12:33
Экономили на отеле — переплатили за всё остальное: тайская ловушка для туристов

Пхукет и Паттайя кажутся доступными курортами, но именно здесь туристы чаще всего удивляются итоговым расходам на отдых.

Читать полностью » Японская сеть Toyoko Inn ввела ночёвки для мягких игрушек гостей – Travelask.ru вчера в 12:32
Отель, где заботятся не только о гостях: мягкие игрушки получили отдельные кровати

В Японии отели начали предлагать отдельные кровати и пижамы для плюшевых игрушек туристов — услуга быстро стала популярной.

Читать полностью » Посетители выставки на острове Киш приняли людей в костюмах за роботов – Travelask.ru вчера в 12:32
Выглядело как будущее, закончилось мемами: странный эпизод на техно-выставке в Иране

На технологической выставке в Иране "роботы" оказались актерами в костюмах — курьез быстро стал темой обсуждений в соцсетях.

Читать полностью » Гоголь-моголь стал рождественским напитком в Северной Америке – Travelask.ru вчера в 12:32
Напиток, который долго считали детским, а зря: зимняя традиция с крепким характером

Рождественский гоголь-моголь прошёл путь от средневекового лекарства британской знати до праздничного символа Северной Америки.

Читать полностью » Мошенники рассылают туристам фишинг через Booking.com — Euronews Travel вчера в 12:08
Booking.com превращают в ловушку для туристов: фишинговые письма выглядят так, будто бронь уже под угрозой

Мошенничество на Booking.com становится всё более распространённым. Узнайте, как недобросовестные объявления и фишинговые сообщения ставят под угрозу туристов.

Читать полностью » Анталья готовится к Новому 2026 году с рекордной загрузкой отелей — Турпром вчера в 11:58
Пока Европа мёрзнет, Анталья празднует: как курорт переписывает правила зимнего отдыха

Анталья встречает Новый 2026 год масштабными программами, высокой загрузкой отелей и праздничной атмосферой, которая привлекает туристов со всего мира.

Читать полностью » Прямые рейсы из Новосибирска в Сиань начнутся с марта 2026 года – ТурПром вчера в 10:22
Прямой рейс из Новосибирска в Сиань: что скрывает древний китайский город, который вы должны увидеть

S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Сиань с марта 2026 года, что открывает новые возможности для российских туристов.

Читать полностью »

Новости
Общество
Общественная палата предложила распространить 13-ю зарплату на всех бюджетников – Лента.ру
Красота и здоровье
Уролог предупредил о рисках для репродуктивного здоровья от ношения термобелья – Лента.ру
Общество
Яркий красный или желтый цвет икры может быть признаком подделки, предупреждают эксперты – Лента.ру
Общество
Эксперты Ozon предупредили о том, как избежать мошенничества при общении с подозрительными звонками – Лента.ру
Красота и здоровье
27-летняя Саммер Роберт страдает от гигантомастии: грудь весит 32 кг и продолжает расти – Daily Star
Садоводство
Земля передает нам сигналы через дождевых червей и структуру почвы — агроном
Общество
Водительские удостоверения с истекшим сроком действия 2023 года будут недействительными с 2026 года – ТАСС
Происшествия
В Китае водитель стал заложником своего автомобиля из-за неисправного круиз-контроля – ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet