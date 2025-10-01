Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
монголия пейзаж
монголия пейзаж
© commons.wikimedia.org by Marcin Konsek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:02

Кто сказал, что в Монголии всё далеко? За один день вы встретите её сердце и душу

Туристы могут увидеть основные достопримечательности Монголии за один день из Улан-Батора

Многие туристы приезжают в Монголию всего на пару дней — например, проездом после поездки в Китай. Хочется увидеть максимум, но страна огромная, и для полноценного путешествия нужны недели. Тем не менее даже один день можно провести насыщенно, если правильно составить маршрут.

Лучший вариант — готовый тур

Если у вас всего сутки, проще всего присоединиться к организованной экскурсии из Улан-Батора. В неё обычно включены транспорт, обед и англоговорящий гид, который рассказывает об истории страны. Такие туры позволяют увидеть основные достопримечательности в окрестностях столицы без лишних хлопот.

Маршрут на один день

Статуя Чингисхана

Первым делом туристы отправляются к знаменитому памятнику Чингисхану. От столицы до него около часа езды. Это самая известная достопримечательность страны и крупнейшая конная статуя в мире: 40 метров стали и истории.

Внутри комплекса — музей с экспонатами эпохи монгольской империи: оружием, документами, золотым "пайцзы" — прообразом дипломатического паспорта.

Подняться на вершину можно по лифту (если работает) или по узким лестницам. Наверху открывается панорама степей и лицо великого хана крупным планом.

Дополнительно на территории можно сфотографироваться с беркутом или покататься на верблюде.

Обед в юрте

Следующая остановка — традиционная юрта, где хозяин-скотовод угощает гостей молочными продуктами: сыром и сливками из молока яка. Там же можно пообедать блюдами монгольской кухни — чаще всего это мясо баранины.

Национальный парк Горхи-Тэрэлж

Через час пути от статуи находится парк Тэрэлж. Здесь стоит огромная скала, прозванная Черепахой за сходство с животным. Подъём на неё - лёгкое приключение: нужно немного полазить по камням и пролезть через узкие проходы.

Минус в том, что в парке идёт активная застройка, и это портит ощущение "дикой природы". Тем не менее виды степей и скал стоят того.

Монастырь Арьяпала

Заключительный пункт маршрута — буддийский монастырь XIX века в горах. Чтобы попасть к нему, придётся подняться по лестнице, но сверху открывается вид на долину. Это тихое место, где приятно завершить насыщенный день.

Сравнение маршрутов

Вариант Что включает Для кого подходит
1-дневный тур Статуя Чингисхана, юрта, парк Тэрэлж, монастырь Для тех, кто в Монголии проездом
2-дневный тур Те же объекты + ночёвка в юрте Для желающих прочувствовать быт кочевников
3-дневный тур Расширенный маршрут, больше природы и деревень Для тех, кто хочет погрузиться в культуру глубже

Плюсы и минусы однодневной поездки

Плюсы Минусы
Можно увидеть ключевые достопримечательности рядом со столицей Не получится попасть в Гоби или удалённые районы
Организованный транспорт и гид В некоторых местах многолюдно
Традиционный обед включён Мало времени на самостоятельные прогулки

FAQ

Сколько стоит однодневный тур?
Средняя цена — от 80 до 120 долларов с человека, включая транспорт и питание.

Что взять с собой?
Удобную обувь для подъёмов, воду, лёгкую ветровку (погода переменчива).

Можно ли поехать самостоятельно?
Да, но транспорт в Монголии развит слабо, поэтому аренда машины или тур с гидом удобнее.

Мифы и правда

  • Миф: за один день в Монголии ничего не успеешь.

  • Правда: маршрут из Улан-Батора охватывает ключевые объекты.

  • Миф: такие туры скучные и формальные.

  • Правда: включают живое общение с местными и дегустацию традиционной кухни.

  • Миф: парк Тэрэлж — это глушь без удобств.

  • Правда: там есть кафе, гостиницы и даже стройки, что немного портит вид.

Три любопытных факта

• Статуя Чингисхана — самая большая конная статуя в мире.
• В Монголии до сих пор популярны соколиная охота и беркута используют для охоты.
• Юрта по-монгольски называется "гэр" и остаётся главным жильём кочевников.

