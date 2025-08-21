Боец Чимаев — о мотивации и возвращении в спорт
Почему топовый боец ММА открыто говорит о деньгах? Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, объяснил, что для него финансовый успех — это не про роскошь, а про возможность помогать другим.
"Хочу иметь возможность кому-то помочь"
В беседе с Red Corner MMA в соцсети спортсмен признался:
"Мне нравится их получать и возможность помогать людям, поэтому я говорю о них. Я хочу иметь возможность кому-то помочь".
По словам бойца, именно эта мотивация заставляет его продолжать карьеру и постоянно стремиться к новым победам.
"Рамзан Кадыров вернул меня в спорт"
Ранее Чимаев отмечал, что важную роль в его спортивной судьбе сыграл глава Чечни Рамзан Кадыров.
Спортсмен рассказывал, что в один момент хотел завершить карьеру, но Кадыров убедил его вернуться в октагон и продолжить путь в профессиональном спорте.
