Боец Чимаев — о мотивации и возвращении в спорт

Почему топовый боец ММА открыто говорит о деньгах? Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, объяснил, что для него финансовый успех — это не про роскошь, а про возможность помогать другим.

"Хочу иметь возможность кому-то помочь"

В беседе с Red Corner MMA в соцсети спортсмен признался:

"Мне нравится их получать и возможность помогать людям, поэтому я говорю о них. Я хочу иметь возможность кому-то помочь".

По словам бойца, именно эта мотивация заставляет его продолжать карьеру и постоянно стремиться к новым победам.

"Рамзан Кадыров вернул меня в спорт"

Ранее Чимаев отмечал, что важную роль в его спортивной судьбе сыграл глава Чечни Рамзан Кадыров.

Спортсмен рассказывал, что в один момент хотел завершить карьеру, но Кадыров убедил его вернуться в октагон и продолжить путь в профессиональном спорте.