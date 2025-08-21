Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:42

Боец Чимаев — о мотивации и возвращении в спорт

Боец ММА Чимаев объяснил, почему открыто говорит о финансовом успехе

Почему топовый боец ММА открыто говорит о деньгах? Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, объяснил, что для него финансовый успех — это не про роскошь, а про возможность помогать другим.

"Хочу иметь возможность кому-то помочь"

В беседе с Red Corner MMA в соцсети спортсмен признался:

"Мне нравится их получать и возможность помогать людям, поэтому я говорю о них. Я хочу иметь возможность кому-то помочь".

По словам бойца, именно эта мотивация заставляет его продолжать карьеру и постоянно стремиться к новым победам.

"Рамзан Кадыров вернул меня в спорт"

Ранее Чимаев отмечал, что важную роль в его спортивной судьбе сыграл глава Чечни Рамзан Кадыров.
Спортсмен рассказывал, что в один момент хотел завершить карьеру, но Кадыров убедил его вернуться в октагон и продолжить путь в профессиональном спорте.

