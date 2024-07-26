Терапевт Ольга Чиркова предупредила, что на поверхности, особенно старых купюр, могут обитать бактерии, такие как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, а также грибки, которые способны вызвать кожные, дыхательные и пищеварительные инфекции. Также она отметила, что вирусы, включая возбудителя гриппа и чесоточного клеща, могут сохраняться на деньгах после контакта с больным человеком, сообщает News.Ru.
В то же время, большинство микробов на денежных купюрах не опасны для здоровых людей, однако людям с ослабленной иммунной системой или открытыми ранами рекомендуется избегать контакта с деньгами для снижения риска заражения.
Фото: kartenetui.info/www.kartenetui.info (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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