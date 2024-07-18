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Заместитель директора Фонда капремонта Подмосковья Дымнич задержан по делу о взятке
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Заместитель директора Фонда капремонта Подмосковья Дымнич задержан по делу о взятке

Заместитель директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислав Дымнич был задержан по подозрению в получении крупной взятки. По информации из правоохранительных органов, Министерство внутренних дел направило запрос в московский суд о заключении чиновника под стражу.

"В результате оперативно-разыскных действий был задержан Дымнич, который подозревается в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ, связанного с получением взятки в особо крупном размере. Следственные органы планируют обратиться в суд с просьбой об его аресте", — сообщил источник в правоохранительных структурах.

В Тверском районном суде Москвы подтвердили получение от следствия ходатайства о применении меры пресечения в виде ареста в отношении Дымнича. Дополнительные сведения о ходе уголовного дела в суде не предоставлены.

На данный момент официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало, сообщает ТАСС.

Фото: spangdahlem.af.mil/U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Gustavo Castillo (public domain)

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