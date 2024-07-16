В Красноярске завершено следствие по делу о мошенничестве среди местного жителя, который, под видом посредничества, обманул клиента при покупке нового китайского внедорожника Exeed VX из Казахстана.
Автомобиль стоил 3,4 млн рублей, хотя его официальная стоимость в России выше.
После получения денег посредник попросил доплатить, ссылаясь на изменение курса валюты, но покупатель понял, что его обманули, и обратился в полицию. Афериста арестовали, и теперь он ждет суда, оставаясь под подпиской о невыезде.
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