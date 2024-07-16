В Красноярске завершено следствие по делу о мошенничестве среди местного жителя, который, под видом посредничества, обманул клиента при покупке нового китайского внедорожника Exeed VX из Казахстана.

Автомобиль стоил 3,4 млн рублей, хотя его официальная стоимость в России выше.

После получения денег посредник попросил доплатить, ссылаясь на изменение курса валюты, но покупатель понял, что его обманули, и обратился в полицию. Афериста арестовали, и теперь он ждет суда, оставаясь под подпиской о невыезде.

Фото: commons.wikimedia.org/Jengtingchen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)