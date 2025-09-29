Полили с любовью — и погубили: главная ошибка ухода за денежным деревом

Толстянка, или денежное дерево, давно завоевала любовь цветоводов. Это суккулент с мясистыми листьями, похожими на монетки, который стал не только украшением интерьера, но и символом достатка. Считается, что крассула приносит в дом финансовое благополучие и гармонию. Но мало кто знает, что растение способно не только радовать глаз, но и помогать здоровью, очищая воздух и даже обладая целебными свойствами.

Особенности толстянки

Крассула относится к суккулентам и отличается выносливостью. Её толстый ствол и плотные листья позволяют запасать влагу, поэтому растение легко переносит засуху. В домашних условиях оно может вырастать до метра и выше. Цветение случается редко, но если хозяину удаётся дождаться белых или розовых соцветий, это считается добрым знаком.

Толстянка так любима людьми не только за неприхотливость, но и за необычное "денежное" название, связанное с формой её листьев.

Сравнение: толстянка и другие комнатные растения