Хотели помочь — стали соучастником: как работает дропперство
МВД России предупредило о росте случаев, когда граждан обманом вовлекают в дропперство — перевод и обналичивание чужих денег. Таким образом люди сами становятся соучастниками преступлений, часто даже не осознавая этого.
Самые популярные уловки
"Ошибочный перевод" — на карту поступают деньги, а затем незнакомец просит вернуть их на "другие реквизиты".
- Вывод "заблокированных активов" из-за рубежа — жертву уговаривают помочь перевести средства на чужой счёт.
- Лотереи и инвестиции — мошенники представляются менеджерами и предлагают "работу" по переводу выигрышей или доходов.
- Криптовалюта — аферисты ищут посредников для обмена и обналичивания.
- Фальшивые полицейские — пишут от лица "внештатных сотрудников" и предлагают поучаствовать в "расследовании".
- Благотворительность — жертву просят переводить деньги "для пенсионеров, которые не могут дойти до банкомата".
- Знакомства онлайн — завязывают общение и просят "одолжить карту" или сделать перевод.
- Лёгкий заработок для студентов — обещают деньги за оформление карты и передачу её третьим лицам.
В чём опасность
Каждый из этих сценариев приводит к одному: человек сам совершает операции с преступными деньгами и фактически становится частью схемы.
