Хотели помочь — стали соучастником: как работает дропперство

МВД России предупредило о росте случаев, когда граждан обманом вовлекают в дропперство — перевод и обналичивание чужих денег. Таким образом люди сами становятся соучастниками преступлений, часто даже не осознавая этого.

Самые популярные уловки

"Ошибочный перевод" — на карту поступают деньги, а затем незнакомец просит вернуть их на "другие реквизиты".

Вывод "заблокированных активов" из-за рубежа — жертву уговаривают помочь перевести средства на чужой счёт.

Лотереи и инвестиции — мошенники представляются менеджерами и предлагают "работу" по переводу выигрышей или доходов.

Криптовалюта — аферисты ищут посредников для обмена и обналичивания.

Фальшивые полицейские — пишут от лица "внештатных сотрудников" и предлагают поучаствовать в "расследовании".

Благотворительность — жертву просят переводить деньги "для пенсионеров, которые не могут дойти до банкомата".

Знакомства онлайн — завязывают общение и просят "одолжить карту" или сделать перевод.

Лёгкий заработок для студентов — обещают деньги за оформление карты и передачу её третьим лицам.

В чём опасность

Каждый из этих сценариев приводит к одному: человек сам совершает операции с преступными деньгами и фактически становится частью схемы.