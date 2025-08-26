Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Телефонный мошенник
Телефонный мошенник
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Общество
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:16

Хотели помочь — стали соучастником: как работает дропперство

Ложные полицейские и "лёгкий заработок": МВД перечислило популярные схемы дропперства

МВД России предупредило о росте случаев, когда граждан обманом вовлекают в дропперство — перевод и обналичивание чужих денег. Таким образом люди сами становятся соучастниками преступлений, часто даже не осознавая этого.

Самые популярные уловки

"Ошибочный перевод" — на карту поступают деньги, а затем незнакомец просит вернуть их на "другие реквизиты".

  • Вывод "заблокированных активов" из-за рубежа — жертву уговаривают помочь перевести средства на чужой счёт.
  • Лотереи и инвестиции — мошенники представляются менеджерами и предлагают "работу" по переводу выигрышей или доходов.
  • Криптовалюта — аферисты ищут посредников для обмена и обналичивания.
  • Фальшивые полицейские — пишут от лица "внештатных сотрудников" и предлагают поучаствовать в "расследовании".
  • Благотворительность — жертву просят переводить деньги "для пенсионеров, которые не могут дойти до банкомата".
  • Знакомства онлайн — завязывают общение и просят "одолжить карту" или сделать перевод.
  • Лёгкий заработок для студентов — обещают деньги за оформление карты и передачу её третьим лицам.

В чём опасность
Каждый из этих сценариев приводит к одному: человек сам совершает операции с преступными деньгами и фактически становится частью схемы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Депутат Вассерман предложил вернуть уроки логики в школьную программу сегодня в 13:33

Без логики знаний не будет: Вассерман о главном пробеле образования

Разрозненные факты или целостная картина мира? Вассерман уверен: ответ на этот вопрос скрыт в уроках, которых давно нет в школе.

Читать полностью » Женщина в шоке: мать увела её мужа, пока та заботилась о детях – вот чем всё закончилось 04.08.2025 в 2:02

Мать увела мужа: как "помощь" обернулась предательством и оставила женщину с детьми на улице

История о том, как мать, предложив помощь с детьми, увела мужа дочери, оставив её в отчаянии. Предательство самых близких и путь к новой жизни.

Читать полностью » Путин подписал закон о расширении оснований для лишения гражданства РФ 31.07.2025 в 23:53

За что теперь могут лишить российского гражданства: Новые жесткие правила

Владимир Путин подписал закон, существенно расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства страны. Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, вводит более 20 новых причин для аннулирования гражданского статуса.

Читать полностью » В Суздальском кремле открылась выставка, посвященная истории русского самовара 31.07.2025 в 23:16

От огненного котла до чайного паровоза: в Суздале показывают эволюцию самовара

В Суздальском кремле начала работу уникальная выставка, посвященная истории русского самовара, которую европейцы некогда называли "чайной машиной". Экспозиция охватывает не только классические модели, но и их древних предшественников, включая китайский медный "огненный котел" IV века.

Читать полностью » С 1 августа работающие пенсионеры получат перерасчет выплат 31.07.2025 в 23:11

Автоматическая прибавка: какие пенсии вырастут в августе

С 1 августа в России начался автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку получат те, кто официально трудился в 2024 году, и за кого работодатели перечисляли страховые взносы в пенсионную систему. Размер увеличения выплат зависит от суммы взносов и периода работы, но не может превышать эквивалент трех пенсионных баллов.

Читать полностью » Путин подписал закон о двойных пенсиях для инвалидов СВО и ополченцев Донбасса 31.07.2025 в 23:07

Новая социальная гарантия: инвалиды боевых действий смогут получать две пенсии одновременно

Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на одновременное получение двух пенсий участникам СВО и ополченцам Донбасса, получившим инвалидность в ходе боевых действий. Новая норма распространяется на тех, кто сражался в составе Вооруженных сил ДНР и ЛНР с 2014 года, а также на добровольцев, заключивших контракты.

Читать полностью » Вирусологи назвали болезни, которые убивают за несколько дней 30.07.2025 в 22:01

Стало известно, какие болезни развиваются стремительно и приводят к смерти

Несмотря на достижения современной медицины, существуют заболевания, способные привести к летальному исходу всего за несколько суток. Вирусологи предупреждают, что некоторые инфекции развиваются настолько стремительно, что счет идет буквально на часы. Особую опасность представляет менингококковая инфекция

Читать полностью » Врач Фелисес рекомендует исключить арбуз из вечернего рациона ради хорошего сна 30.07.2025 в 21:43

Какие фрукты могут лишить здорового сна: мнение специалиста

Испанский врач Хосе Мануэль Фелисес предостерег от употребления некоторых фруктов в вечернее время, так как они могут негативно сказаться на качестве сна и пищеварении. По его словам, арбуз и дыня содержат большое количество воды, что приводит к частым ночным пробуждениям из-за необходимости посещать туалет.

Читать полностью »

Новости
Туризм

В РЖД напомнили, как работает лист ожидания при отсутствии билетов
Дом

Как выбрать ковёр в детскую без пыли и аллергенов
Красота и здоровье

Стоматолог Лысенков: молочные продукты укрепляют эмаль и снижают риск кариеса
Наука и технологии

Инновация в безопасности: как камеры с уникальными матрицами защитят вашу конфиденциальность
Еда

Куриная грудка: как правильно готовить в аэрогриле для сочности и вкуса
Еда

Шоколад с белыми пятнами безопасен для еды — мнение экспертов
Красота и здоровье

Морковь – ваш щит от болезней: мнение врача Светланы Малиновской о пользе корнеплода
ПФО

В регионе увеличат штрафы за повторное нарушение правил парковки электросамокатов и велосипедов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru