Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by ReneSchulze1984 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:34

Купюры с сюрпризом: как бактерии выживают на деньгах месяцами — и когда они становятся смертельно опасны

Как избежать заражения через наличные: 4 правила от инфекциониста Марии Золотарёвой

Деньги ежедневно проходят через сотни рук и могут становиться переносчиками различных микроорганизмов. Об этом напомнила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва, отметив, что вероятность заражения напрямую зависит от условий хранения и использования купюр.

Опасные соседи на банкнотах

Исследования показывают: на поверхности денег могут задерживаться такие патогены, как кишечная палочка, стафилококки и энтерококки.

Эти микроорганизмы способны сохраняться:

  • на бумажных купюрах — до одного-двух месяцев;
  • на металлических монетах — до одной-двух недель.

Особенно опасными считаются старые и изношенные банкноты. Их пористая структура и многочисленные складки создают идеальные условия для накопления и выживания бактерий.

Сколько "живут" деньги в обращении

Средний срок службы российской банкноты составляет 2-2,5 года. Это достаточно долго, чтобы на её поверхности успели скопиться миллионы микроорганизмов. Чем дольше купюра находится в обороте, тем выше вероятность того, что она станет переносчиком инфекций.

Можно ли реально заразиться

Несмотря на такие данные, специалисты подчёркивают: вероятность заболеть именно через деньги остаётся невысокой. Для заражения необходим целый ряд условий — контакт с большим количеством патогенов и отсутствие элементарных мер защиты.

"Поэтому следует обрабатывать руки антисептиком или тщательно мыть с мылом после контакта с купюрами или монетами, особенно важно делать это перед едой", — заключила эксперт Золотарёва.

Простые правила безопасности

Чтобы минимизировать риски, врачи советуют:

  • мыть руки после посещения магазинов, рынков и общественного транспорта;
  • не прикасаться к лицу во время работы с наличными деньгами;
  • использовать безналичную оплату, если есть возможность;
  • хранить деньги отдельно от продуктов питания.

Три интересных факта

  1. В 2017 году британские учёные подсчитали, что на одной купюре в среднем содержится до 26 тысяч колоний микроорганизмов.
  2. Во время пандемии COVID-19 во многих странах резко выросла доля безналичных расчётов именно из-за страха заражения через наличные.
  3. Первые полимерные банкноты, устойчивые к влаге и бактериям, были выпущены в Австралии в 1988 году — сегодня их используют более чем в 20 странах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Молодой врач в Сургуте впервые дежурил и спас пациента с расслоением аорты сегодня в 6:34

Первая ночь дежурства обернулась схваткой со смертью: молодой врач спас пациента в Сургуте

В Югре врачи спасли пациентов с редким диагнозом, остановкой сердца и тяжёлым пороком сердца. Один из героев — молодой врач на первом дежурстве.

Читать полностью » Новые методы диагностики рака: молекулярные исследования против традиционных онкомаркеров сегодня в 6:23

Скрытый подвох привычных анализов: как безобидные факторы искажают онкомаркеры — проверьте, не попадаете ли вы в группу риска

Эксперт предупреждает: полагаться только на онкомаркеры при диагностике рака опасно. Ложные показатели могут вызвать беременность, воспаления или травмы. Современные методы требуют сочетания генетических тестов и клинической картины.

Читать полностью » Врач Руслан Исаев: пожилым людям легче осваивать гаджеты при пошаговых инструкциях сегодня в 5:30

Смартфон как стресс или как поддержка: от чего зависит выбор пожилого человека

Психиатр объяснил, как помочь пожилым людям освоить смартфоны и компьютеры без стресса и почему главное — поддержка и простота.

Читать полностью » Ниш Манек: сон на левом боку снижает риск изжоги и улучшает пищеварение сегодня в 4:27

Сон на спине лечит одно, но запускает другую проблему: неожиданный поворот ночи

Лондонский врач объяснила, как разные позы для сна влияют на пищеварение, позвоночник и дыхание, и почему универсального варианта нет.

Читать полностью » Инфекционист Кожевникова: осенью простуды чаще всего вызывают риновирусы сегодня в 4:17

Болит горло и течёт нос? Врачи рассказали, как отличить простуду от гриппа и коронавируса

В начале сентября россиян накрыла волна простуд: насморк, боль в горле и температура. Врачи пояснили, что это может быть ОРВИ, грипп или новый штамм COVID-19.

Читать полностью » Врачи назвали повседневные привычки, которые сокращают жизнь сегодня в 3:44

Враги долголетия прячутся в мелочах: привычки, которыми мы пользуемся каждый день

Алкоголь и сигареты — не единственные враги здоровья. Врачи назвали 10 повседневных привычек, которые незаметно разрушают тело и психику.

Читать полностью » Расмия Чопурова из Нового Уренгоя стала новым лицом прививочной кампании России сегодня в 3:24

Врач из Нового Уренгоя стала победительницей всероссийского конкурса

Врач из Нового Уренгоя стала победительницей всероссийского конкурса «Леди Прививка — 2025» и обратилась к жителям с важным призывом.

Читать полностью » Учёные: каждый градус жары повышает ежедневное потребление сахара на 0,7 г сегодня в 3:11

Чем выше градусы, тем слаще жизнь: как климат влияет на рост ожирения

Исследование показало: рост температур из-за глобального потепления ведёт к повышенному потреблению сахара, усиливая риски ожирения и хронических болезней.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Офтальмолог Антон Казанцев предупредил об опасности ожога роговицы паром на кухне
Питомцы

Ветеринары: кошки не могут быть веганами из-за отсутствия способности синтезировать таурин
Технологии

watchOS 26 получат не все часы: мои Apple Watch оказались в пролёте
Еда

Маринад из уксуса и специй улучшает вкус запечённого кролика по рецепту
Авто и мото

McKinsey: к 2032 году европейские автопроизводители выпустят 350 новых электромобилей
Садоводство

Переполненные клумбы ухудшают здоровье растений и повышают риск болезней
Дом

Как выбрать мультиварку с оптимальным сочетанием качества и затрат
Авто и мото

Эксперты перечислили модели подержанных авто до 1 млн рублей с надёжными двигателями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet