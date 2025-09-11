Купюры с сюрпризом: как бактерии выживают на деньгах месяцами — и когда они становятся смертельно опасны
Деньги ежедневно проходят через сотни рук и могут становиться переносчиками различных микроорганизмов. Об этом напомнила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва, отметив, что вероятность заражения напрямую зависит от условий хранения и использования купюр.
Опасные соседи на банкнотах
Исследования показывают: на поверхности денег могут задерживаться такие патогены, как кишечная палочка, стафилококки и энтерококки.
Эти микроорганизмы способны сохраняться:
- на бумажных купюрах — до одного-двух месяцев;
- на металлических монетах — до одной-двух недель.
Особенно опасными считаются старые и изношенные банкноты. Их пористая структура и многочисленные складки создают идеальные условия для накопления и выживания бактерий.
Сколько "живут" деньги в обращении
Средний срок службы российской банкноты составляет 2-2,5 года. Это достаточно долго, чтобы на её поверхности успели скопиться миллионы микроорганизмов. Чем дольше купюра находится в обороте, тем выше вероятность того, что она станет переносчиком инфекций.
Можно ли реально заразиться
Несмотря на такие данные, специалисты подчёркивают: вероятность заболеть именно через деньги остаётся невысокой. Для заражения необходим целый ряд условий — контакт с большим количеством патогенов и отсутствие элементарных мер защиты.
"Поэтому следует обрабатывать руки антисептиком или тщательно мыть с мылом после контакта с купюрами или монетами, особенно важно делать это перед едой", — заключила эксперт Золотарёва.
Простые правила безопасности
Чтобы минимизировать риски, врачи советуют:
- мыть руки после посещения магазинов, рынков и общественного транспорта;
- не прикасаться к лицу во время работы с наличными деньгами;
- использовать безналичную оплату, если есть возможность;
- хранить деньги отдельно от продуктов питания.
Три интересных факта
- В 2017 году британские учёные подсчитали, что на одной купюре в среднем содержится до 26 тысяч колоний микроорганизмов.
- Во время пандемии COVID-19 во многих странах резко выросла доля безналичных расчётов именно из-за страха заражения через наличные.
- Первые полимерные банкноты, устойчивые к влаге и бактериям, были выпущены в Австралии в 1988 году — сегодня их используют более чем в 20 странах.
