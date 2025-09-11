Купюры с сюрпризом: как бактерии выживают на деньгах месяцами — и когда они становятся смертельно опасны

Деньги ежедневно проходят через сотни рук и могут становиться переносчиками различных микроорганизмов. Об этом напомнила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва, отметив, что вероятность заражения напрямую зависит от условий хранения и использования купюр.

Опасные соседи на банкнотах

Исследования показывают: на поверхности денег могут задерживаться такие патогены, как кишечная палочка, стафилококки и энтерококки.

Эти микроорганизмы способны сохраняться:

на бумажных купюрах — до одного-двух месяцев;

на металлических монетах — до одной-двух недель.

Особенно опасными считаются старые и изношенные банкноты. Их пористая структура и многочисленные складки создают идеальные условия для накопления и выживания бактерий.

Сколько "живут" деньги в обращении

Средний срок службы российской банкноты составляет 2-2,5 года. Это достаточно долго, чтобы на её поверхности успели скопиться миллионы микроорганизмов. Чем дольше купюра находится в обороте, тем выше вероятность того, что она станет переносчиком инфекций.

Можно ли реально заразиться

Несмотря на такие данные, специалисты подчёркивают: вероятность заболеть именно через деньги остаётся невысокой. Для заражения необходим целый ряд условий — контакт с большим количеством патогенов и отсутствие элементарных мер защиты.

"Поэтому следует обрабатывать руки антисептиком или тщательно мыть с мылом после контакта с купюрами или монетами, особенно важно делать это перед едой", — заключила эксперт Золотарёва.

Простые правила безопасности

Чтобы минимизировать риски, врачи советуют:

мыть руки после посещения магазинов, рынков и общественного транспорта;

не прикасаться к лицу во время работы с наличными деньгами;

использовать безналичную оплату, если есть возможность;

хранить деньги отдельно от продуктов питания.

