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Моди намерен сыграть ключевую роль в урегулировании украинского конфликта — индийский политолог
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Индийский эксперт рассказал о целях визита премьер-министра Моди на Украину

Моди намерен сыграть ключевую роль в урегулировании украинского конфликта — индийский политолог

Премьер-министр Индии Нарендра Моди собирается сыграть собственную роль в урегулировании украинского конфликта и привезти в Киев мирные предложения. Так считает почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан во время беседы с ТАСС.

"Моди, несомненно, намерен участвовать в поисках путей урегулирования этого конфликта", — заявил индийский политолог.

При этом он подчеркнул, что нет уверенности в том, что все детали мирных предложений будут сразу озвучены мировому сообществу. Кроме того, Унникришнан добавил, что с самого начала спецоперации на Украине, индийская сторона говорила о том, что противостояние между Россией и Украиной можно разрешить только дипломатическим путем и переговорами.

Ранее стало известно, что президент Индии собирается посетить Украину. Точная дата поездки пока неизвестна.

Фото: en.kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации

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