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Соловецкий монастырь сохранил следы атаки англичан после реставрации
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Соловецкий монастырь сохранил следы атаки англичан после реставрации

Соловецкий монастырь, основанный в XV веке и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году, сохранил следы английской атаки во время Крымской войны (1853-1856). После реставрации выбоины и вмятины от английских ядер на стенах и корпусах обители выделены черными кругами, так же как это делалось до 1917 года.

Это является напоминанием о героической защите монастыря монахами, паломниками и солдатами в 1854 году.

В конце 1850-х годов под Царской колокольней были сложены пирамиды из неприятельских снарядов, а в 2018 году был создан Фонд по сохранению Соловецкого архипелага по указу президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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