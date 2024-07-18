Соловецкий монастырь, основанный в XV веке и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году, сохранил следы английской атаки во время Крымской войны (1853-1856). После реставрации выбоины и вмятины от английских ядер на стенах и корпусах обители выделены черными кругами, так же как это делалось до 1917 года.
Это является напоминанием о героической защите монастыря монахами, паломниками и солдатами в 1854 году.
В конце 1850-х годов под Царской колокольней были сложены пирамиды из неприятельских снарядов, а в 2018 году был создан Фонд по сохранению Соловецкого архипелага по указу президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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