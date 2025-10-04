Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Валаам, Большая Никоновская бухта
Валаам, Большая Никоновская бухта
© commons.wikimedia.org by Витюгова Женя is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:31

От изб с печкой к строгим уставам: почему туристы массово уходят в монастыри

Туроператоры сообщили о росте популярности монастринга в России летом 2025 года

Мода на отдых в русской глубинке постепенно смещается: если несколько лет назад туристы увлекались избингом — проживанием в деревенских избах с баней и печкой, то сегодня всё чаще выбирают духовное направление. Так называемый "монастыринг" — поездки в обители и паломничество — становится трендом в путешествиях. Люди не просто приезжают в монастыри как на экскурсию, но и остаются там трудниками, чтобы прожить неделю или месяц в ритме монастырской жизни.

Ажиотаж на Валааме

Карелия этим летом показала, насколько вырос интерес к Валаамскому монастырю. По словам местных туроператоров, билеты на скоростные суда "Метеор", идущие из Сортавалы, разбираются ещё весной. Туристы спешат попасть на остров, и заработать на этом успевают не только монастырская паломническая служба и официальные операторы, но и частники, которые подвозят гостей на катерах и предлагают небольшие экскурсии.

Официальные гиды, аккредитованные при монастыре, подтверждают: число посетителей растёт. Причём приезжают не только ради экскурсий — многие записываются в трудники. Для таких гостей условия просты: бесплатное жильё и питание в обмен на труд, соблюдение устава, участие в богослужениях и полный отказ от алкоголя, сигарет и гаджетов.

Строгие правила Соловков

Соловецкий монастырь также принимает трудников, но здесь правила более жёсткие. В Свято-Преображенской обители набор ведётся только летом — с июня по сентябрь, и не дольше трёх месяцев. Новичков ждёт двухнедельный испытательный срок, а в качестве бонуса — бесплатные экскурсии по территории и святым местам по выходным. Для обычных туристов такие туры стоят от 1 до 2 тысяч рублей.

Псков и другие регионы

Не только Карелия и Архангельская область привлекают туристов. В маленькой Псковской области работает около десяти монастырей, и все они включены в турпрограммы. Экскурсии в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и другие обители стали более разнообразными: организаторы добавляют квесты, викторины и даже игровые экскурсии для молодёжи.

"Программы, связанные с посещением Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и других обителей и храмов сейчас стали очень разнообразными, в них присутствуют различные квесты, квизы. Все это пользуется спросом, в том числе и среди молодежи", — рассказала руководитель компании "Славянский тур" Изабелла Коваль.

Самостоятельные маршруты

Многие путешественники предпочитают организовывать поездки сами. Например, жители Подмосковья объединяются и отправляются на экскурсии в Золотое кольцо, ограничиваясь только расходами на бензин. В среднем стоимость такой поездки составляет около двух тысяч рублей на машину, что значительно дешевле готового тура.

Сравнение форматов

Формат отдыха Условия Стоимость Особенности
Избинг Проживание в избах или особняках, баня, традиционная кухня От 3-5 тыс. руб. за ночь Уют и этнографический колорит
Монастыринг Трудничество, проживание по уставу Бесплатно (только дорога) Строгий режим, духовный опыт
Классическая экскурсия Тур с гидом От 1-2 тыс. руб. Кратковременный визит, без проживания

Советы шаг за шагом

  1. Определите цель поездки: духовный опыт или экскурсионный тур.

  2. Если хотите стать трудником, заранее уточните правила обители.

  3. Забронируйте билеты: на Валаам или Соловки их раскупают за месяцы.

  4. Соберите вещи: удобная обувь, скромная одежда, минимум техники.

  5. Планируйте бюджет: самостоятельные поездки дешевле, но требуют подготовки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: приехать без предварительной записи.
    Последствие: мест может не оказаться.
    Альтернатива: заранее связаться с паломнической службой.

  • Ошибка: нарушить устав (телефон, алкоголь).
    Последствие: вас могут попросить покинуть монастырь.
    Альтернатива: использовать поездку как возможность "детокса" от привычек.

  • Ошибка: выбирать дорогие турпакеты без сравнения.
    Последствие: переплата.
    Альтернатива: рассмотреть самостоятельные маршруты или поездки через местные компании.

А что если…

Что если совместить избинг и монастыринг? Многие туристы уже строят комбинированные маршруты: сначала несколько дней в этнодоме, а потом — неделя в монастыре. Такой формат позволяет объединить комфорт и духовное перезагрузку.

Плюсы и минусы

Плюсы монастыринга Минусы монастыринга
Бесплатное проживание и питание Строгий устав
Новый опыт и духовная практика Отсутствие привычных удобств
Возможность быть ближе к истории и культуре Ограничение на использование гаджетов
Экономия на экскурсиях Подходит не всем по образу жизни

FAQ

Как выбрать монастырь для поездки?
Сначала определитесь с регионом и правилами конкретной обители: где-то строже, где-то мягче.

Сколько стоит поездка?
Проживание трудников бесплатное, расходы только на дорогу. Экскурсии — от 1 до 2 тыс. руб.

Что лучше: экскурсия или трудничество?
Если вы хотите просто посмотреть монастырь — экскурсия. Если ищете духовный опыт — трудничество.

Мифы и правда

  • Миф: в монастырях принимают только верующих.
    Правда: можно приехать и без глубокой религиозности, главное — соблюдать правила.

  • Миф: монастырский труд тяжёлый и непосильный.
    Правда: работы разные, от кухни до садоводства, выбирают по силам.

  • Миф: монастыринг подходит только пожилым.
    Правда: участвует и молодёжь, особенно летом.

3 интересных факта

  1. На Валааме трудниками становились известные музыканты и художники.

  2. В Псково-Печерском монастыре до сих пор живут монахи непрерывно с XVI века.

  3. На Соловках летом проходит фестиваль колокольного звона, который собирает туристов со всей России.

Исторический контекст

  1. Валаам стал центром паломничества ещё в XIX веке, когда сюда приезжали царственные особы.

  2. Соловецкий монастырь в XX веке был превращён в лагерь ГУЛАГа, а позже снова восстановлен.

  3. Псково-Печерский монастырь единственный в России, где монашеская жизнь не прерывалась даже в советское время.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мариинский театр - центр оперы и балета мирового уровня в Санкт-Петербурге сегодня в 12:55
Мариинка - символ русской культуры, признанный во всём мире

Мариинский театр в Петербурге — один из важнейших центров мировой оперы и балета. Узнайте, как он появился и чем славится сегодня.

Читать полностью » География России: границы, крайние точки и моря трёх океанов сегодня в 11:53
Европейская Россия, Сибирь и Дальний Восток: три лица одной страны

Россия — самая большая страна мира, протянувшаяся на 11 часовых поясов. Узнайте о её границах, природных зонах и уникальных регионах.

Читать полностью » Транссибирская магистраль: интересные города на маршруте Москва-Владивосток сегодня в 10:50
Путешествие по Транссибу: Москва, Казань, Урал и Байкал в одном билете

Транссиб — самая длинная железная дорога в мире, соединяющая Москву и Владивосток. Узнайте, как путешествовать по маршруту и что посмотреть.

Читать полностью » Ярославль: история города, главные достопримечательности и музеи сегодня в 9:47
Город медведя и космоса: почему Ярославль остаётся главным сокровищем Золотого кольца

Ярославль — древний город на Волге, где сохранились монастыри, музеи и необычные арт-объекты. Узнайте, что стоит увидеть и привезти.

Читать полностью » Хотан в Синьцзяне: древний оазис Шёлкового пути и центр добычи нефрита сегодня в 8:40
От нефритовых мастерских до пустыни Такла-Макан: чем удивляет Хотан

Хотан — оазис в пустыне Такла-Макан, где зародилось производство шёлка, добывают нефрит и ткут ковры, сохраняя традиции тысячелетий.

Читать полностью » Город Хами в Синьцзяне: промышленный центр и знаменитая дыня хамигуа сегодня в 7:37
Некрополь железного века: археологическая сенсация Синьцзяня

Хами — ворота Шёлкового пути и родина знаменитых дынь хамигуа. Здесь пески «поют», а древние некрополи открывают тайны Восточного Туркестана.

Читать полностью » Главные достопримечательности Урумчи: Красная гора, храм Вэньмяо и Небесное озеро сегодня в 6:33
Плов, шашлык и лыжи в Китае? Чем Урумчи в Китае удивляет гостей

Урумчи — столица Синьцзяна и крупнейший город мира, удалённый от моря. Здесь встречаются индустрия, современность и природные чудеса Тянь-Шаня.

Читать полностью » Турфан в Синьцзяне: самый жаркий город Китая и виноградная столица страны сегодня в 5:29
Турфан - город-оазис: почему туристы со всего мира стремятся в огненную землю

Турфан — «виноградная столица» Китая и самый жаркий город страны, где древние руины соседствуют с оазисами и мечетью Эмина.

Читать полностью »

Новости
Дом
Домашние антисептические салфетки из спирта и детских влажных стоят в 2–3 раза дешевле готовых
Спорт и фитнес
Русские скручивания, отжимания и восьмёрка гирей: как проработать пресс и корпус
Авто и мото
Механики объяснили, почему нельзя открывать крышку бачка на горячем двигателе
Наука
Исследователи Королевского колледжа Лондона определили предел точности марковских часов
Красота и здоровье
Диетолог Эйвери Зенкер: лук, бобовые и сахарозаменители в салате могут стать причиной вздутия
Технологии
Минтранс РФ предложил закрепить правила эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования
Наука
Римские мозаики II века обнаружены в погребальном комплексе на Аппиевой дороге
Садоводство
Лавровый лист помогает укрепить и оздоровить комнатные растения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet