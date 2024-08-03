Эксперты предупредили о рисках кормления кошек молоком

Правильное питание животных — ключ к их здоровью и долголетию. Некоторые владельцы считают, что питомцев можно кормить той же пищей, что и людей, но ветеринары предупреждают, что это может привести к серьёзным проблемам с желудком, почками и кишечником. Более того, некоторые продукты могут быть смертельно опасными для животных. Чтобы избежать таких рисков, важно тщательно контролировать рацион питомца и избегать попадания в его миску определённых продуктов.

Молоко

Молоко, на удивление многих, может вызвать у взрослых кошек расстройство пищеварения и диарею, так как с возрастом у них развивается непереносимость лактозы. Поэтому не рекомендуется давать питомцам ни коровье, ни козье молоко.

Кости

Особую опасность представляют кости рыбы или птицы с остатками мяса. Острые края могут повредить пищевод и желудок, а мелкие фрагменты — застрять в горле животного.

Лук и чеснок

Эти продукты являются токсичными для кошек, независимо от их формы — свежие они или в виде порошка, сырые, варёные, жареные или тушёные. Отравление луком и чесноком вызывает расстройства ЖКТ и, в тяжёлых случаях, может привести к анемии.

Сырые яйца

Сырые яйца опасны из-за риска заражения сальмонеллой. Варёные яйца безопасны для животных.

Шоколад

Некоторые кошки любят сладости, но ветеринары предупреждают, что шоколад может быть смертельно опасен. Он содержит теобромин — вещество, токсичное для животных. Возможные последствия включают судороги, тахикардию и даже летальный исход.