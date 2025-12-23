Молодым семьям в Югре — особое внимание: какие меры поддержки будут реализованы в 2026 году

Глава Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук объявил 2026 год Годом молодой семьи. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания о положении дел и перспективах развития округа.

Год молодой семьи: что ожидает регион?

По словам Руслана Кухарука, поддержка молодых семей является одной из приоритетных задач региона. Он отметил, что рождение человека и его становление тесно связано с семьей, и именно молодые семьи нуждаются в особом внимании.

"Рождение человека, его становление и формирование его будущего идет из семьи. И именно молодые семьи нуждаются в нашей особой поддержке. Поэтому предлагаю, опираясь на мнение югорчан, объявить будущий 2026 год Годом молодой семьи", — заявил губернатор.

Позитивная динамика в демографической ситуации

Кухарук подчеркнул, что положительный демографический тренд является одним из лучших показателей качества жизни в регионе.

"По естественному приросту населения и ожидаемой продолжительности жизни округ уже не первый год находится в числе лидеров", — отметил он.

В последние годы в Югре наблюдается рост числа многодетных семей: за пять лет их количество увеличилось на 11,5 тыс.

Меры поддержки югорских семей

Глава региона также рассказал о решениях, направленных на поддержку семей. В частности, региональная программа по повышению рождаемости была продлена до 2030 года. Более половины всех мер социальной поддержки ориентированы на помощь семьям с детьми.

С 1 января 2025 года молодые родители-студенты очной формы обучения смогут получить югорский семейный капитал при рождении первого ребенка. Это право будет сохраняться и при рождении второго и последующих детей.

Программа "Активное долголетие Югры"

Кроме того, в 2025 году в рамках национального проекта "Семья" в Югре была запущена региональная программа "Активное долголетие Югры", направленная на улучшение здоровья пожилых людей, физическую активность, доступ к культурным и образовательным ресурсам, а также расширение социальных контактов.

В рамках этой программы пенсионеры могут получать сертификаты на оплату социальных услуг "Живу активно". Уже более 80 тыс. пенсионеров присоединились к программе, подчеркнул Кухарук.