Молодые люди из Мордовии организовали обналичивание 5 миллиардов: как это удалось остановить

Сотрудники ФСБ задержали в Мордовии четверых молодых людей, которые незаконно обналичили более 5 миллиардов рублей за три года. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Организация незаконного оборота средств

Как установили следователи, группа из четырёх молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет организовала сообщество для незаконного оборота средств платежей.

В период с 2023 по 2025 год они приобрели у жителей Мордовии более 100 банковских карт, а также данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания "Клиент-банк". Эти платежные реквизиты они передавали своим связям в Москве, где они использовались для совершения преступлений.

"Общая сумма незаконно обналиченных денежных средств превысила 5 миллиардов рублей", — сообщили в ЦОС ФСБ России.

Последствия и задержания

Действия злоумышленников привели к значительным финансовым последствиям, однако благодаря оперативной работе ФСБ их удалось задержать и предотвратить дальнейшие преступления.