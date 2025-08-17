От кинотеатра к стартапам: в Екатеринбурге открылось пространство для молодых предпринимателей

В Екатеринбурге в честь 302-летия города открылось новое креативное пространство для молодежи — кластер "Салют", созданный на базе бывшего кинотеатра. Здание, пустовавшее пять лет, теперь превратилось в площадку для стартапов, творческих проектов и образовательных программ.

Инициатива "Молодой город" призвана помочь школьникам, студентам и начинающим предпринимателям реализовывать идеи, направленные на улучшение городской среды. В кластере будут проходить занятия по архитектуре, дизайну, урбанистике, экологии и здоровому образу жизни. Уже стартовали первые интенсивы, а в будущем пространство откроет двери для всех горожан.

Глава Свердловской области Денис Паслер отметил, что восстановление исторических зданий, таких как "Салют", — важная часть развития города.

"Особенно ценно, когда они передаются молодежи. Надеюсь, с вашими идеями это пространство преобразится, а Екатеринбург будет развиваться", — сказал он на церемонии открытия.

От прежнего кинотеатра в кластере сохранилась лишь мозаика с белыми голубями — остальное пространство полностью обновили. Теперь здесь разместятся конференц-залы, выставочные зоны, мастерские, студии для подкастов и фотосессий, а также магазин местных дизайнеров.

Дарья Маликова, куратор Уральской индустриальной биеннале, подчеркнула, что важно воспитывать у молодежи чувство ответственности за город.

"В советское время люди сами преображали дворы и общественные пространства. Сегодня можно начинать с малого — улучшать лестничные клетки, дворы, дома. Надеюсь, здесь ребята почувствуют себя агентами изменений", — добавила она.

"Салют" станет не только местом для работы и творчества, но и точкой притяжения для всех, кто хочет менять Екатеринбург к лучшему, говорят специалисты.