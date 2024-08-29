Столица Карачаево-Черкесии получила новое образовательное пространство - "Яндекс Лицей"

Черкесск получает "Яндекс лицей": новые возможности для молодежи КЧР .Открытие лицея состоялось при участии министра цифрового развития КЧР Валерия Медова и директора по взаимодействию с органами власти в сфере образования компании "Яндекс" Дмитрия Растворова.
В Черкесске открылся первый в Карачаево-Черкесии (КЧР) "Яндекс лицей" - образовательное учреждение нового формата, призванное развивать интерес к программированию и поддерживать таланты молодежи.
Это важный шаг в развитии цифровой грамотности в республике, который поддерживается влиятельными организациями, такими как "Яндекс" и правительство КЧР.
"Яндекс лицей" предлагает уникальную возможность для детей и молодежи научиться программированию в современной среде. Для того, чтобы стать участником этого образовательного пространства, необходимо пройти отбор и иметь определенные базовые знания в области программирования. Однако для тех, кто пройдет эту ступень, открываются широкие перспективы развития в IT-сфере.
Педагоги "Яндекс лицея" прошли специальное обучение, чтобы обеспечить высокое качество образования.
Открытие "Яндекс лицея" в Черкесске соответствует национальным целям развития образования в России. В настоящее время один из важнейших направлений является поддержка талантов молодежи и развитие цифровых технологий. "Яндекс лицей" будет способствовать достижению этих целей, предоставляя молодежи возможность развивать свои способности в области программирования.
Образовательное пространство организовано в Центре молодежного инновационного творчества. Это позволяет создать современную и доступную среду для обучения и развития молодых талантов.
Важно отметить: "Яндекс лицей" в Черкесске является первым в КЧР, что делает это событие особенно значимым для региона. Это подтверждает стремление властей КЧР к развитию цифровых технологий и поддержке молодежи.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Даниил Кириллин , ( Attribution-Share Alike 4.0. )
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