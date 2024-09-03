Ветврач Алексей Князьков рассказал, почему кошки мнут хозяев передними лапами

Оказывается, кошки мнут хозяев лапами, чтобы продемонстрировать им свою привязанность и показывать, насколько они им доверяют. Эти действия называются "молочный шаг". Такое поведение закладывается у котят еще в раннем детстве. Так они стимулируют молочные железы мамы-матери, делают ей своеобразный массаж. Это способствует выработке молока и укрепляет связь между матерью и котенком. Об этом рассказал ветврач Алексей Князьков изданию "Ветеринария и жизнь"
Также доказано, что переминание лапками способствует выработке эндорфина — гормона счастья. Поэтому кошки довольно мурчат, когда топчутся на месте, сообщает источник.
Но иногда кошка мнет хозяина, если она испытывает стресс, дискомфорт или тревогу. Так она рассказывает о своем эмоциональном состоянии. В этом случае важно окружить питомца лаской и заботой, подумать, что же может беспокоить кошку. Если же уровень стресса не снижается, и любимец продолжает испытывать тревогу, рекомендуется обратиться в ветеринарную клинику для профилактического осмотра, рассказал изданию Алексей Князьков.
Фото: commons. wikimedia.org/ChloeanneH (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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