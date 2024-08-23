Беларусь скорректировала минимальные цены на экспорт молочной продукции

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси скорректировало предельные минимальные расценки на ряд товаров, которые реализуются по внешнеэкономическим контрактам. Соответствующий указ от 21 августа был размещен на Национальном правовом портале.



С 23 августа минимальные цены на молоко и сливки, сгущенные или с подсластителями, в порошковой форме, гранулах или других твердых разновидностях с жирностью до 1,5% теперь составляют не менее 200 рублей за килограмм (ранее — 190 рублей). Для товаров с жирностью выше 1,5% минимальная цена установлена на уровне 380 рублей (было 360 рублей). Сливочное масло с жирностью более 72%, но менее 80% должно продаваться не дешевле 640 рублей (было 620 рублей), а с процентом жира 80% и более — не ниже 710 рублей (ранее 690 рублей). Сыры с жирностью до 45% теперь не могут стоить дешевле 415 рублей (было 410 рублей), а с жирностью выше 45% — меньше 420 рублей (ранее 415 рублей).



В этом году Минсельхозпрод Беларуси многократно повышал минимальные цены на молочные изделия для российского рынка: 1 и 16 августа, 12 и 16 июля, 22 июня, 2 и 12 апреля, а также 8 и 23 марта.

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