Смоленский вокзал
Смоленский вокзал
© commons.wikimedia.org by Mikra72 is licensed under CC0
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:33

От крепости Годунова до собора Успения: чем удивит древний Смоленск

Смоленск: Крепость Бориса Годунова, Успенский собор и панорамы семи холмов

Смоленск — один из древнейших русских городов, которому более 1150 лет. Его история — это череда сражений, разрушений и возрождений. Город, стоящий на семи холмах, служил щитом на пути врагов, был воротами на Запад и символом несгибаемого духа России. Сегодня Смоленск называют не только "городом-героем", но и "бриллиантовой столицей страны": здесь производят почти две трети всех российских алмазов и бриллиантов.

Город сочетает в себе древнюю красоту и живую современность — старинные улицы, величественные храмы, зелёные парки и неспешную атмосферу европейского уезда.

Смоленск — крепость на пути к Москве

Первые упоминания о Смоленске относятся к 863 году. Уже тогда летописцы называли его "великим и многолюдным" городом. Его местоположение на пути "из варяг в греки" сделало его важным военным и торговым центром.

В средние века Смоленск не раз становился ключом к Москве. Недаром говорили: кто взял Смоленск — открыл дорогу к русской столице. Поэтому его называли "щит земли русской".

В конце XVI века по приказу Бориса Годунова город был обнесён каменной стеной, ставшей одной из крупнейших крепостей Европы. Годунов называл её "ожерельем земли русской". Крепость длиной 6,5 км состояла из 38 башен, из которых до наших дней сохранилась примерно половина. Стены выдерживали многократные осады — от поляков и французов до немецких войск.

Город платил высокую цену за своё стратегическое положение: он был разрушен десятки раз, но каждый раз возрождался, как птица Феникс, изображённая на городском гербе.

География и облик города

Смоленск раскинулся на семи холмах, на берегу верхнего Днепра, всего в 500 километрах от Москвы. Перепады высот здесь достигают 90 метров, благодаря чему с обзорных площадок открываются панорамные виды на купола, башни и мосты.

Площадь города — 166 км², а климат умеренно-континентальный с мягким атлантическим влиянием. Зимы умеренно холодные, а лето — дождливое, но тёплое и зелёное. Особенно красиво здесь весной, когда цветут каштаны и сирень, а улицы утопают в белом лепестковом дожде яблонь и груш.

Город с характером и подвигом

Смоленск всегда стоял на передовой. В 1812 году он первым принял на себя удар армии Наполеона, а во время Великой Отечественной войны в течение 63 дней удерживал оборону против превосходящих сил противника. За героизм и стойкость в 1985 году городу присвоено звание Города-героя.

Не случайно говорят: "Смоленск — город-щит". Здесь каждый камень пропитан историей мужества.

Что посмотреть в Смоленске

Крепостная стена

Главная достопримечательность города. Белокаменные стены и башни XVI века — памятник оборонного зодчества и один из крупнейших фортификационных комплексов Европы. С обзорных площадок открываются виды на город и долину Днепра.

Успенский кафедральный собор

Построен на Соборной горе в XVII веке. Его голубые купола с золотыми звёздами видны из любой точки города. Внутри — роскошный иконостас и чудотворные иконы.

Старый город

Ленинский район, исторический центр Смоленска, напоминает европейские кварталы — узкие улицы, старинные особняки, уютные кофейни и купеческие лавки.

Памятные места

  • Монумент героям Отечественной войны 1812 года на Валутиной горе, где ежегодно проходит историческая реконструкция сражений.
  • Памятник Юрию Гагарину, родившемуся в Смоленской области.
  • Сад Блонье - одно из любимых мест прогулок с фонтанами, скульптурами и зеленью.

Музеи

  • Смоленский государственный музей-заповедник с экспозицией о войнах, археологических находках и народных ремёслах.
  • Художественная галерея - коллекция русской живописи XVIII-XX веков.
  • Музей "Смоленск в огне войны" - рассказывает о героической обороне города.

Советы путешественникам

  1. Лучшее время для поездки — май-сентябрь: город утопает в цветах, проходят фестивали и реконструкции.
  2. Начните осмотр с крепостной стены, затем поднимитесь к Успенскому собору — панорама отсюда впечатляет.
  3. Посетите Валутину гору в первые выходные августа — там ежегодно проходит реконструкция сражений 1812 года.
  4. Для прогулок выберите Сад Блонье и набережную Днепра.
  5. Из Москвы можно приехать поездом, автобусом или автомобилем — дорога займёт около пяти часов.

Исторический контекст

Смоленск — город, вобравший в себя всю драму и силу русской истории. Основанный ещё при древних князьях, он стоял на пути армий и караванов, видел войну и мир, гибель и возрождение. Он был торговым центром, крепостью, героем, а теперь стал ювелирным сердцем России. В нём уживаются древность и современность, духовность и ремесло, память и гордость.

